 
Подписаться на новости
Отраслевые новости: Россия

Крым частично остался без интернета и связи

Крым частично остался без интернета и связи

30 июня 2017, 15:44
Рубрика: Россия
Метки: КРЫМ-2014, КАБЕЛЬ

Обсудить на форуме

252 просмотра

Из-за аварии на волоконно-оптической линии на участке Темрюк — Керчь часть жителей Крыма осталась без интернета и связи. Об этом в пятницу, 30 июня, сообщает «Крыминформ» со ссылкой на министерство внутренней политики, информации и связи республики.

«Ограничен доступ к сети интернет абонентов, находящихся в роуминге ООО "К-Телеком" (торговая марка WIN-mobile) и ООО "КТК Телеком" (торговая марка "Волна мобайл"), снижена скорость доступа к сети интернет абонентов большинства интернет-провайдеров, а также ограничены междугородные телефонные соединения абонентов операторов фиксированной телефонной связи», — цитирует агентство профильное ведомство.

По данным источников «Крыминформа», обрыв оптоволоконной линии мог произойти из-за повреждения кабеля строителями трассы «Таврида». Однако в министерстве транспорта республики заявили, что строители не имеют к этому отношения.

В настоящее время аварийные бригады проводят работы. В министерстве внутренней политики, информации и связи заявили, что полностью восстановить доступ к услугам планируется до 18:00 пятницы.

Источник: Лента.ру.

Компания:

Нужен кабель? Оформи заявку бесплатно
Информация по заявке
Актуальность
Город
Текст по заявке
или прикрепите файл
Прикрепить файл
Контактные данные
Организация
E-mail
Телефон
Контактное лицо
Комментарий
Отраслевая Служба Заказов от RusCable.Ru
– это оперативный бесплатный сервис для покупателей КПП.

Стоит только заполнить форму слева и в течение нескольких минут Вашу заявку увидит около сотни компаний-поставщиков. Те организации, которые могут ответить указанным Вами требованиям, напрямую свяжутся с Вами.

Остались вопросы? Задайте их операторам Службы Заказов
тел.: 8 (495) 229 33 36
или e-mail: zakaz@kab.ru


Работайте быстро и без посредников, работайте с RusCable.Ru!