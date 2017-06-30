Лучший оператор по учету электроэнергии в КЧР работает в Усть-Джегутинских районных электросетях

В филиале МРСК Северного Кавказа - «Карачаево-Черкесскэнерго» (входит в группу компаний «Россети») подведены итоги стартовавшего в мае конкурса «Наш лучший контролёр», который теперь ежемесячно определяет лучших операторов по учету/транспорту электроэнергии. Конкурс проводится в рамках комплекса мероприятий по укреплению платежной дисциплины и снижению потерь в сетях.



По условиям конкурса раз в месяц все районные электрические сети филиала будут определять лучшего оператора по учету/транспорту электроэнергии, или, как их называют в народе, «контролеров», а затем, созданная в филиале комиссия, которую возглавил заместитель директора по развитию и реализации услуг Александр Кливекин, на основе предоставленных данных выберет лучшего по всему филиалу.



Таким образом, по итогам мая лучшим оператором по учету/транспорту электроэнергии признана сотрудник Усть-Джегутинских РЭС филиала Елена Курбатова. При выборе победителя члены комиссии руководствовались информацией о выполнении плановых заданий по снижению потерь электроэнергии в сетях на участках, количеству и качеству составленных актов безучетного потребления электроэнергии, качеству и проценту обхода потребителей, количеству и качеству составления обходных листов.



Елена Курбатова обслуживает ст. Красногорскую Усть-Джегутинского района. По итогам мая реализация электроэнергии на ее участке составила более 131 тыс. кВт.ч, в течение месяца она проверила приборы учета и сняла показания у 98,9% потребителей, выявив при этом 8 фактов воровства электроэнергии и составив по ним акты безучетного потребления 8,3 тыс. кВт.ч электроэнергии.



Как отметил заместитель директора по развитию и реализации услуг филиала Александр Кливекин, при выборе победителя также будут учитываться не только личные достижения сотрудников, но и выполнение районными подразделениями филиала плановых показателей, что послужит стимулом для всех районных электрических сетей и будет способствовать активизации работы по выявлению и пресечению фактов неучтенного потребления электроэнергии и снижению потерь электроэнергии в сетях.