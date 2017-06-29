На Интинской ТЭЦ в июле будут работать водолазы и альпинисты

Новый номер RusCable Insider Digest
30 июня 2017, 15:23
Рубрика: Энергетика
Метки: Т ПЛЮС
Интинская ТЭЦ Коми филиала «Т Плюс» напоминает о том, что с 3 по 10 июля состоится плановый останов оборудования для проведения регламентных ремонтных работ и очистки береговой насосной станции. Горячее водоснабжение на этот период будет отключено.
Подводно-технические работы по очистке водоприемных колодцев береговой насосной станции от иловых отложений будут выполняться силами сыктывкарского ООО «Северная водолазная служба».
Также в период останова планируется провести очистку оголовков и замену сигнальных ламп на дымовых трубах ТЭЦ. Работы повышенной сложности на высоте 60 метров будут выполнять специалисты санкт-петербургского ООО «Развитие».
Все остальные мероприятия, необходимые для подготовки к следующему отопительному сезону, включая гидравлические испытания тепловых сетей и устранение выявленных дефектов, традиционно проводятся без прекращения подачи ГВС.
Интинская ТЭЦ напоминает, что жилищным организациям в рамках подготовки к ОЗП также необходимо выполнить ряд работ, сопряженных с обязательным отключением подачи ГВС. В частности, заменить неисправную первичную запорную арматуру. Чтобы минимизировать неудобства для потребителей, теплоэнергетики предлагают УК и ТСЖ синхронизировать сроки отключения ГВС и провести необходимые внутридомовые мероприятия в период с 3 по 10 июля.