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Отраслевые новости: Энергетика

На Интинской ТЭЦ в июле будут работать водолазы и альпинисты

На Интинской ТЭЦ в июле будут работать водолазы и альпинисты

30 июня 2017, 15:23
Рубрика: Энергетика
Метки: Т ПЛЮС

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Интинская ТЭЦ Коми филиала «Т Плюс» напоминает о том, что с 3 по 10 июля состоится плановый останов оборудования для проведения регламентных ремонтных работ и очистки береговой насосной станции. Горячее водоснабжение на этот период будет отключено.

Подводно-технические работы по очистке водоприемных колодцев береговой насосной станции от иловых отложений будут выполняться силами сыктывкарского ООО «Северная водолазная служба».

Также в период останова планируется провести очистку оголовков и замену сигнальных ламп на дымовых трубах ТЭЦ. Работы повышенной сложности на высоте 60 метров будут выполнять специалисты санкт-петербургского ООО «Развитие».

Все остальные мероприятия, необходимые для подготовки к следующему отопительному сезону, включая гидравлические испытания тепловых сетей и устранение выявленных дефектов, традиционно проводятся без прекращения подачи ГВС.

Интинская ТЭЦ напоминает, что жилищным организациям в рамках подготовки к ОЗП также необходимо выполнить ряд работ, сопряженных с обязательным отключением подачи ГВС. В частности, заменить неисправную первичную запорную арматуру. Чтобы минимизировать неудобства для потребителей, теплоэнергетики предлагают УК и ТСЖ синхронизировать сроки отключения ГВС и провести необходимые внутридомовые мероприятия в период с 3 по 10 июля.

Компания: ПАО "Т Плюс"
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