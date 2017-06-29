На двух подстанциях БАМа ФСК ЕЭС установлены новые высоковольтные выключатели

Новый номер RusCable Insider Digest
30 июня 2017, 17:35
Рубрика: ФСК ЕЭС, МРСК
Метки: МЭС ВОСТОКА
ФСК ЕЭС (входит в группу «Россети») установила новые высоковольтные выключатели на двух подстанциях «бамовского» транзита – 220 кВ «Дипкун» и «Этеркан». Благодаря техническому переоснащению повысится надежность электросетевого транзита и электроснабжения потребителей территорий вдоль Байкало-Амурской магистрали.
Масляные выключатели заменили элегазовыми аналогами, которые имеют более длительный межремонтный период, компактны, надежны в эксплуатации, безопасны и экологичны. Выключатели – коммутационные аппараты подстанций и предназначены для отключения подстанционного оборудования, линий электропередачи при выполнении ремонтных работ или ликвидации аварийных ситуаций. Они обеспечивают сохранность основного подстанционного оборудования.
На подстанции 220 кВ «Дипкун» в Амурской области смонтированы два элегазовых выключателя, на подстанции «Этеркан» - один и ведутся работы по монтажу второго устройства. Для установки нового оборудования были демонтированы старые аппараты и свайные фундаменты, смонтированы лежневые фундаменты – устойчивые в условиях промерзания грунта на глубину более 3,5 м.