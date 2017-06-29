Нефтепромысловые объекты в Сургутском районе запитают от обновлённой подстанции

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30 июня 2017, 15:03
Рубрика: ФСК ЕЭС, МРСК
Метки: ТЮМЕНЬЭНЕРГО
Очередной этап реновации подстанции 110 кВ «Фёдоровская» проводится в филиале АО «Тюменьэнерго» Сургутские электрические сети. Энергетикам предстоит выполнить реконструкцию открытого распределительного устройства (ОРУ) 35 кВ с полной заменой всего оборудования, ввести в работу новое закрытое распределительное устройство (ЗРУ) 6 кВ и перевести управление всем оборудованием и защитами 35-6 кВ на новый общеподстанционный пункт управления (ОПУ).
Проект реконструкции подстанции 110 кВ «Фёдоровская» реализуется для повышения качества и надежности электроснабжения производственных мощностей НГДУ «Фёдоровскнефть». «Фёдоровская» – одна из старейших подстанций в энергохозяйстве филиала «Сургутские электрические сети»: введена в эксплуатацию в 1974 году. Более чем за 40 лет эксплуатации оборудование уже выработало предусмотренный ресурс.
В ходе первого этапа реконструкции подстанции было реконструировано ОРУ 110 кВ: его оснастили двумя новыми выключателями, восемью новыми разъединителями с моторным приводом МТ 100, шестью новыми трансформаторами напряжения СРА 123-110000 и шестью ограничителями перенапряжения. Также было построено новое здание ОПУ, откуда будет осуществляться управление всем оборудованием подстанции. Здесь установлены современные микропроцессорные защиты отечественного производства.
«Подстанция «Фёдоровская» – это один из питающих центров потребителей нефтегазовой отрасли, – комментирует заместитель директора – главный инженер филиала АО «Тюменьэнерго» Сургутские электрические сети Виталий Буткевич. – В целом, результатами реконструкции и реновации этого объекта являются оптимизация эксплуатационных затрат, сокращение потерь электроэнергии при передаче, повышение надёжности и безопасности работы как отдельных объектов, так и энергоузла в целом. Кроме того, техническое перевооружение сетевого хозяйства филиала способствует повышению общей энергоэффективности компании «Тюменьэнерго».