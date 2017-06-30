Новгородэнерго повышает надежность электроснабжения потребителей

Новый номер RusCable Insider Digest
30 июня 2017, 10:18
Рубрика: ФСК ЕЭС, МРСК
Метки: НОВГОРОДЭНЕРГО
В филиале МРСК Северо-Запада (дочерняя компания ПАО «Россети») «Новгородэнерго» ведутся работы по повышению надежности энергоснабжения потребителей в районах области. Как сообщили в отделе инвестиций Новгородэнерго, в числе основных мероприятий, предусмотренных инвестиционной программой филиала - расширение просек ВЛ 110-35 кВ. В текущем году в общей сложности будут расширены 470 га просек ЛЭП. Работы планируется завершить во втором полугодии.
В Чудовском, Маловишерском и Батецком районах идут реконструкции воздушных линий электропередачи 10 кВ с заменой голого провода на СИП (самонесущий изолированный провод). В том числе Л-1 от ПС «Бурга», Л-5 от ПС «Батецкая» и Л-2 «Оскуй». Общая протяженность реконструируемых линий составит 31,5 км.
Ведутся ремонтные работы на высоковольтных подстанциях 110/35/10/6 кВ. В частности, на ПС «Восточная» в Великом Новгороде заменены 5 высоковольтных выключателей 110 кВ, по одному выключателю на ПС 110/35/10 кВ «Мошенское» и ПС 110/35/10 кВ «Хвойная». На ПС 110/6 кВ «Парахино» (Окуловский район) и ПС 110/6 кВ «Окуловка» ведется реконструкция систем маслоотвода от силовых трансформаторов.
Всего на реконструкцию энергообъектов 110-35-10-6 кВ в рамках инвестпрограммы нынешнего года будет направлено 130,33 млн рублей.