Новое решение в области наложения ленточной изоляции

Производство кабелей больших строительных длин при высоких скоростях технологических линий становится общим требованием для производителей. Выполнение этого требования не только обеспечивает непрерывный процесс производства, но также способствует сокращению сроков окупаемости инвестированных средств. Для производства кабелей, в которых применяется спиральное наложение лент, компания Rosendahl разработала спиральный лентообмотчик под названием ROTA 500, который предназначен для наложения лент из полимерных материалов и рассчитан на высокоскоростную обмотку с частотой вращения до 1000 оборотов в минуту.

Лентообмотчик ROTA 500 предназначен для работы с кабельными изделиями диаметром от 20 мм до 60 мм. Это устройство концентрического наложения лент может быть использовано как в составе технологической линии, так и в качестве автономного варианта. Используя катушки больших размеров (диаметром 500 мм и длиной 500 мм) с картонным сердечником, можно производить наложение лент очень большой длины. Лентообмотчик ROTA 500 пригоден для наложения лент из различных материалов и различного назначения: ленточные разделители между кабельным сердечником и оболочкой, влагоблокирующие ленты из разбухающих под действием влаги или порошкообразных материалов и др. Лентообмотчик ROTA 500 обеспечивает производителям кабельных изделий не только универсальные производственные возможности, но также высокий уровень производительности.