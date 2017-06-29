В личном кабинете участника сообщества РНК СИГРЭ доступен перевод Технической брошюры СИГРЭ №463 «Современные методики защиты, управления и контроля силовых трансформаторов» (2011 год).

Данная брошюра представляет собой обзор методик, применяемых в настоящее время для защиты силовых трансформаторов, их контроля и управления, а также рекомендации по их применению.

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