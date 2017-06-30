Представители ПАО "МРСК Центра и Приволжья" напутствовали выпускников-энергетиков

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30 июня 2017, 14:35
Рубрика: ФСК ЕЭС, МРСК
Метки: МАРИЭНЕРГО
Дипломы выпускникам электроэнергетического факультета Марийского государственного университета вручил заместитель директора по инвестиционной деятельности филиала «Мариэнерго» ПАО «МРСК Центра и Приволжья», кандидат технических наук Юрий Егошин.
В нынешнем году из стен МарГУ вышли около шестидесяти выпускников электроэнергетического факультета. Среди них – несколько сотрудников «Мариэнерго», прошедших заочное обучение.
Тесное сотрудничество университета с ведущей электросетевой компанией республики продолжается много лет. Вручение дипломов выпускникам МарГУ – лишь одно звено этого большого важного дела. Студенты-энергетики проходят в «Мариэнерго» производственную практику, подкрепляя полученные теоретические знания практическими навыками. Студенческий стройотряд ЭФ в летние месяцы трудится на энергообъектах компании. В выигрыше в итоге оказываются все – и «Мариэнерго», получающее необходимую кадровую подпитку, и национальный университет, и вся республика.
В своём напутственном слове Юрий Егошин, поздравив выпускников МарГУ со знаменательным событием, заметил, что, несмотря на достаточно высокий уровень базовых знаний, полученных в университете, молодым специалистам необходимо продолжать самообразование. Впереди их ждет ответственная, напряженная, но при этом очень интересная работа. А с нею – возможность освоить замечательную профессию энергетика и добиться успехов в карьере и в жизни.