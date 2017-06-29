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Отраслевые новости: Россия

РМК снижает экологическую нагрузку на Карабашмеди

РМК снижает экологическую нагрузку на Карабашмеди

30 июня 2017, 09:48
Рубрика: Россия
Метки: РМК

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 На Карабашмеди (входит в УГМК) проведут модернизацию оборудования, направленную на снижение экологической нагрузки.

В частности, до конца 2017 г. на предприятии появится новый участок механизированного розлива черновой меди, который будет включать тележечную разливочную машину с аспирационным укрытием для утилизации слабых металлургических газов. Также будут установлены новые конвертеры Kumera объемом 150 т каждый с газоплотными и аспирационными напыльниками. Монтаж должен завершиться в декабре 2018 г. Кроме того, планируется заменить газоочистную систему: за конвертерами будут установлены адиабатические охладители газа и сухой электрофильтр.

 Помимо модернизации, РМК решила провести рекультивацию хвостохранилища советского периода истории Карабашмеди. Это позволит ликвидировать экологический ущерб, накопленный местным производством в XX веке.

На сегодняшний день завершается подготовительная стадия проекта рекультивации: проведены инженерные изыскания, разработана проектная документация, проведена оценка воздействия на окружающую среду. После завершения проверки материалов ОВОС и общественных слушаний проект рекультивации старого хвостохранилища пройдет государственную экологическую экспертизу. Затраты на разработку и согласование проектной документации оцениваются более чем 7 млн. руб.

Источник: ИИС «Металлоснабжение и сбыт»

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