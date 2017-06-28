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Пресс-релизы

РУСАЛ и НИТУ "МИСиС" заключили соглашение о сотрудничестве в области разработок инновационных материалов

РУСАЛ и НИТУ МИСиС заключили соглашение о сотрудничестве в области разработок инновационных материалов

30 июня 2017, 14:44
Рубрика: Пресс-релизы
Метки: РУСАЛ, МИСИС

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ОК РУСАЛ (торговый код на Гонконгской фондовой бирже 486, на Euronext RUSAL/RUAL, на Московской бирже RUAL/RUALR), один из крупнейших в мире производителей алюминия, и НИТУ «МИСиС», ведущий российский технологический вуз, заключили соглашение о научно-техническом сотрудничестве в области разработок материалов из алюминия и технологий его переработки.

29 июня 2017 года документ подписали генеральный директор РУСАЛа Владислав Соловьев и ректор НИТУ «МИСиС» Алевтина Черникова.

Сотрудничество  направлено на реализацию наиболее актуальных текущих и перспективных проектов по разработке и внедрению материалов на основе алюминия и промышленных технологий нового поколения. Его планируется осуществлять через Институт легких материалов и технологий (ИЛМиТ).

В рамках реализации соглашения взаимодействие  будет вестись по следующим направлениям: алюминиевые сплавы для применения в высокотехнологичных отраслях промышленности; аддитивные технологии производства изделий; металломатричные алюминиевые композиции; технологии получения источников тока с высокой емкостью на основе алюминия.

«Я уверен, что благодаря двустороннему сотрудничеству и богатому опыту научной деятельности наших партнеров будет совершен прорыв в области отечественных разработок в высокотехнологичных отраслях экономики, что позволит в будущем увеличить долю присутствия инновационной продукции на российском рынке», – отметил генеральный директор РУСАЛа Владислав Соловьев.

Также 29 июня состоялось торжественное открытие Инжинирингового центра прототипирования МИСиС «Кинетика» в присутствии заместителя председателя правительства РФ Аркадия Дворковича, министра промышленности и торговли РФ Дениса Мантурова и министра образования и науки РФ Ольги Васильевой.  

Компания: ОК РУСАЛ
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