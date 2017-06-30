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ЦСР: Присутствие РФ на энергетических рынках ЕС в ближайшие 20 лет будет снижаться

ЦСР: Присутствие РФ на энергетических рынках ЕС в ближайшие 20 лет будет снижаться

30 июня 2017, 17:24
Рубрика: В мире
Метки: ЭКОНОМИКА

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 Российское присутствие на энергетических рынках Европейского союза в ближайшие два десятилетия будет сокращаться, России необходимо диверсифицировать рынки сбыта энергоносителей и национальный экспорт в целом, а также дистанцироваться от внутриполитических процессов внутри ЕС, говорится в докладе Центра стратегических разработок (ЦСР).

"Российское присутствие на энергетических рынках ЕС в перспективе ближайших двух десятилетий будет сокращаться. Это связано с политизацией энергетического сотрудничества, поиском ЕС альтернативных поставщиков, инновациям в энергетической сфере", - говорится в докладе.

В ЦСР полагают, что России необходимо диверсифицировать рынки сбыта энергоносителей и национальный экспорт в целом, а также дистанцироваться от внутриполитических процессов внутри ЕС.

Также эксперты отмечают, что хотя Европейский союз на долгосрочную перспективу останется важнейшим торгово-экономическим партнером, обе стороны расходятся по целому ряду политических вопросов.

"Украинский кризис заморозил сотрудничество по большинству направлений. В ЕС сформировалась новая доктринальная база отношений с Россией, в которой страна определяется в числе основных вызовов безопасности. Тем не менее, остается ряд возможностей для минимизации ущерба, нанесенного украинским кризисом. Эти возможности должны быть незамедлительно использованы параллельно с решением украинского вопроса и других политических проблем", - отмечается в материале, передает ПРАЙМ.

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