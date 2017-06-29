Системный оператор расскажет об основных профессиях оперативно-диспетчерского управления

АО «СО ЕЭС» совместно с фондом «Надежная смена» запускает масштабный интернет-проект «Есть такая профессия», посвященный 15-летию компании.



Цель проекта – помочь старшеклассниками и студентам, выбирающим энергетическую специальность, определиться с выбором. Школьники и студенты, обучающиеся на энергетических факультетах, смогут узнать об особенностях профессий, представленных в сфере оперативно-диспетчерского управления.



Серия публикаций, подготовленных с участием специалистов Системного оператора, расскажет о работе инженеров службы релейной защиты и автоматики, диспетчеров, специалистов службы электрических режимов, службы перспективного развития, специалистов по электроэнергетическим балансам, рынкам, техническому контроллингу и ИТ.



Что нужно знать и уметь, чтобы работать диспетчером? Какие личностные особенности пригодятся тем, кто хотел бы трудиться специалистом по электроэнергетическим режимам? Почему ИТ-специалисты в оперативно-диспетчерском управлении кардинально отличаются от всех других ИТ-шников? Какую специальность нужно получить в вузе, чтобы рассчитывать балансы электроэнергии и мощности? Все это и многое другое можно узнать, прочитав статьи проекта «Есть такая профессия», опубликованные в специальном разделе сайта «Надежной смены».



Работа с молодежью – важное направление в кадровой политике АО «СО ЕЭС». Системный оператор с 2007 года сопровождает весь процесс освоения молодыми людьми профессии электроэнергетика, от ее выбора в старших классах школы до начала работы в качестве молодого специалиста. Партнером в этой работе выступает фонд «Надежная смена», совместно с которым реализуется долгосрочный образовательный проект «Школа – вуз – предприятие». В рамках проекта в старших классах общеобразовательных учреждениях проводятся мероприятия по профориентации, на которых отбираются наиболее одаренные и мотивированные ученики. В профильных вузах созданы группы целевой подготовки в бакалавриате и специализированные программы обучения в магистратуре. В настоящее время партнерами программы являются восемь школ и семь вузов по всей стране. За десять лет существования программы в ней приняли участие более 1250 студентов и школьников.