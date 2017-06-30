Сооружение Смоленской АЭС-2 привлечёт порядка 300 млрд руб прямых инвестиций в бюджет

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30 июня 2017, 14:55
Рубрика: Энергетика
Метки: АЭС
Сооружение Смоленской АЭС-2 по предварительным экономическим расчётам привлечёт порядка 300 млрд. руб. прямых инвестиций и обеспечит значительное количество новых рабочих мест.
Генеральная схема размещения объектов электроэнергетики до 2035 года была утверждена на днях Распоряжением Председателя Правительства РФ Дмитрия Медведева. Среди новых энергоблоков, планируемых к размещению, – два энергоблока САЭС-2 с реакторами ВВЭР-ТОИ общей мощностью 2510 мегаватт.
Согласно Генеральной схеме, энергоблоки САЭС-2 планируются к сооружению в период с 2026 по 2030 гг. взамен выбывающих мощностей действующей Смоленской АЭС по самому современному российскому проекту, обеспечивающему высокий уровень безопасности и технико-экономических показателей.
«Строительство Смоленской АЭС-2 – это будущее Десногорска и всего региона, это подъём экономики, новые рабочие места, приход больших инвестиций в развитие всех сфер жизни, – уверен директор САЭС Павел Лубенский, передает energo-news.ru.
В настоящее время подготовительная работа к сооружению энергоблоков САЭС-2 продолжается. Ранее вышло распоряжение Правительства РФ о переводе из лесного фонда в категорию «земли промышленного назначения» участка, на котором будет построена Смоленская АЭС-2. Эти земли площадью более 400 гектаров находятся в 6 км от действующих энергоблоков Смоленской АЭС, на территории Рославльского района. Концерн «Росэнергоатом» как юридическое лицо вправе выкупить их у государства или взять в долгосрочную аренду.
Напомним, 1-й и 2-й энергоблоки действующей Смоленской АЭС подтвердили свою готовность работать в течение продлённого срока эксплуатации ещё плюс 15 лет. «В 2018 году мы выполним масштабную модернизацию 3-го блока. Далее нужно будет обеспечить готовность к введению замещающих мощностей, когда в этом будет необходимость. Сейчас план действий, разработанный на САЭС с учетом изменений, находится на рассмотрении в Филиале Концерна «Росэнергоатом» по реализации капитальных проектов», – сказал зам. директора – начальник управления капитального строительства Смоленской АЭС Сергей Громов.