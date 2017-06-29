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Россети, ФСК ЕЭС, МРСК

Сотрудники "Владимирэнерго" обсудили с представителями бизнес-структур вопросы техприсоединения

Сотрудники Владимирэнерго обсудили с представителями бизнес-структур вопросы техприсоединения

30 июня 2017, 09:58
Рубрика: ФСК ЕЭС, МРСК
Метки: ВЛАДИМИРЭНЕРГО

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28 июня 2017 года в филиале ПАО «МРСК Центра и Приволжья» - «Владимирэнерго» состоялась очередная встреча с представителями малого и среднего предпринимательства как с действующими, так и с потенциальными заявителями на технологическое присоединение (ТП) к сетям мощностью до 150 киловатт (кВт). Представители энергетического предприятия рассказали бизнесменам о принимаемых мерах по упрощению процесса ТП и повышению доступности электросетевой инфраструктуры.

Сегодня исполнение договоров до 150 кВт осуществляется в три этапа в течение 90 дней, мероприятия по осмотру энергопринимающих устройств и проверке выполнения технических условий теперь объединены в один этап. Исключены требования об обязательном предоставлении в сетевую организацию проектной документации на подтверждение её соответствия техническим условиям.

Для удобства потребителей на сайте ПАО «МРСК Центра и Приволжья» в «Личном кабинете» можно заочно подать заявку на присоединение электроустановок мощностью до 150 кВт, задать вопрос или оставить отзыв. В разделе «Технологическое присоединение» найти всю интересующую информацию от типовых форм документов до тарифов на ТП.

Также энергетики напомнили представителям бизнеса об ответственности потребителей за несоблюдение сроков, предусмотренных заключенным договором на подключение к сетям, и ущербе, который причиняют лица и организации, умышленно заявляющие больший объём мощности, чем планируют использовать фактически.

В завершение встречи предприниматели поблагодарили сотрудников филиала «Владимирэнерго» за организацию мероприятия и осуществлению обратной связи. До конца года энергетики планируют провести ещё два подобных семинара.

Компания: Филиал ПАО "МРСК Центра и Приволжья" - "Владимирэнерго"
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