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Отраслевые новости: Минэнерго РФ

Совет Федерации одобрил изменения в закон "Об электроэнергетике"

Совет Федерации одобрил изменения в закон Об электроэнергетике

30 июня 2017, 09:21
Рубрика: Минэнерго РФ
Метки: МИНЭНЕРГО

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Совет  Федерации Федерального Собрания Российской Федерации одобрил изменения в закон «Об электроэнергетике» в части надбавки к цене на мощность, в целях доведения цены на электрическую энергию до базовых уровней на территориях Дальневосточного федерального округа.

Закон дополняется положениями для реализации механизма применения надбавки к цене на мощность, поставляемую в ценовых зонах оптового рынка субъектами оптового рынка — производителями электрической энергии, в целях доведения на территории Дальневосточного федерального округа цен (тарифов) на электрическую энергию до планируемых на следующий период регулирования базовых уровней.

Устанавливаются критерии, которым должны соответствовать субъекты оптового рынка — производители электрической энергии (мощности), к цене на мощность которых устанавливается указанная надбавка, их обязанность по уплате безвозмездных целевых взносов в бюджеты субъектов РФ, входящих в состав Дальневосточного федерального округа, а также обязанность региональных органов государственной власти обеспечить целевое расходование полученных средств.

Закон вступает в силу со дня его официального опубликования и распространяется на правоотношения, возникшие с 1 июля 2017 года.

Компания: Министерство энергетики РФ
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