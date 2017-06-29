Совет Федерации одобрил изменения в закон "Об электроэнергетике"

Новый номер RusCable Insider Digest
30 июня 2017, 09:21
Рубрика: Минэнерго РФ
Метки: МИНЭНЕРГО
Совет Федерации Федерального Собрания Российской Федерации одобрил изменения в закон «Об электроэнергетике» в части надбавки к цене на мощность, в целях доведения цены на электрическую энергию до базовых уровней на территориях Дальневосточного федерального округа.
Закон дополняется положениями для реализации механизма применения надбавки к цене на мощность, поставляемую в ценовых зонах оптового рынка субъектами оптового рынка — производителями электрической энергии, в целях доведения на территории Дальневосточного федерального округа цен (тарифов) на электрическую энергию до планируемых на следующий период регулирования базовых уровней.
Устанавливаются критерии, которым должны соответствовать субъекты оптового рынка — производители электрической энергии (мощности), к цене на мощность которых устанавливается указанная надбавка, их обязанность по уплате безвозмездных целевых взносов в бюджеты субъектов РФ, входящих в состав Дальневосточного федерального округа, а также обязанность региональных органов государственной власти обеспечить целевое расходование полученных средств.
Закон вступает в силу со дня его официального опубликования и распространяется на правоотношения, возникшие с 1 июля 2017 года.