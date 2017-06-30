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Отраслевые новости: В мире

Тюменская область наладит сотрудничество с Южной Кореей в сфере инноваций

Тюменская область наладит сотрудничество с Южной Кореей в сфере инноваций

30 июня 2017, 16:08
Рубрика: В мире
Метки: ИННОВАЦИИ

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Власти Тюменской области договорились о сотрудничестве с Республикой Корея в сфере инноваций и информационных технологий, в частности, намечено организовать образовательные программы для студентов и школьников на базе Тюменского технопарка, сообщил сотрудник пресс-службы губернатора.

"Корейским партнерам мы готовы также предложить проекты в нефтехимической промышленности, нефтегазовом машиностроении, судостроении и судоремонте, в сфере здравоохранения, в том числе производстве медицинского оборудования и инструментов, легкой промышленности, развитии туризма и гостиничного дела", — сказал губернатор Тюменской области Владимир Якушев на встрече с делегацией посольства Республики Корея в РФ.

Представитель диппредставительства сообщил, что, при поддержке заинтересованных сторон, возможно на регулярной основе организовать визиты тюменских деловых кругов в Корею и наоборот для более эффективного взаимодействия.

Среди перспективных сфер для взаимодействия с регионом, представители делегации Республики Корея назвали здравоохранение, предложив лучшим врачам региона пройти стажировку в корейских клиниках. В образовании возможна разработка совместной программы для школьников и открытие в Тюмени вузовских классов по изучению корейского языка. Также обсуждалась возможность создания в Тюмени Почетного консульства Республики Корея.


Источник: РИА Новости

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