В Новгородской области завершились совместные учения филиалов МРСК Северо-Запада "Новгородэнерго" и "Псковэнерго"

Учения проходили 28-29 июня на базе филиала МРСК Северо-Запада (дочерняя компания ПАО «Россети») «Новгородэнерго» и состояли из нескольких этапов. В рамках учений была смоделирована ситуация массовых технологических нарушений в электросетевом комплексе характерная для региона в осенне-зимний период. По легенде, по территории области прошел мощный атмосферный циклон, сопровождаемый обильными осадками в виде мокрого снега и града, шквалистым ветром, резким понижением температуры воздуха. В результате налипания снега на провода были повреждены 94 воздушных линий электропередачи в разных районах области. Это привело к отключению от электроснабжения 579 населенных пунктов с населением более 23 тысяч человек.



Основной «удар» природная стихия нанесла в зоне ответственности Боровичских электрических сетей Новгородэнерго. Сюда были направлены дополнительные ремонтные бригады и спецтехника из соседних производственных отделений Новгородэнерго, отряд ГУ МЧС РФ по Новгородской области, подрядные организации. Кроме этого, по решению штаба МРСК Северо-Запада на помощь новгородским энергетикам прибыли два мобильных подразделения из Псковэнерго – ремонтная бригада и расчет с передвижным дизель-генератором.



На первом этапе учений отрабатывались учебные вопросы по сбору и взаимодействию оперативных штабов Новгородэнерго и регионального штаба по обеспечению безопасности электроснабжения Новгородской области, приведению мобильных подразделений в готовность.



На втором этапе с введением Особого режима работы отрабатывалось общее взаимодействие в ходе ликвидации аварийных ситуаций с применением мобильных сил и спецтехники. Привлекаемый к учениям персонал был передислоцирован в г. Боровичи. В окрестностях районного центра на действующих объектах электросетевого комплекса были подготовлены восемь учебных мест с наиболее типичными технологическими нарушениями: выпадение деревьев из лесной зоны на провода ЛЭП, повреждение изоляторов и опор, обрыв проводов ВЛ, отключение от электроснабжения социально значимых объектов. Все аварийно-восстановительные работы проводились в условиях максимально приближенных к практике: устранялись обрывы, менялось испорченное энергооборудование, к обесточенной котельной подключался резервный источник электроснабжения.



Завершающим этапом учения стало подведение итогов и обобщение опыта МРСК Северо-Запада при проведении аварийно-восстановительных работ. За ходом работ в Новгородской области наблюдали эксперты из исполнительного аппарата МРСК Северо-Запада. По их общему мнению, все участники учений с поставленными задачами справились. Своим мнением поделился начальник отдела безопасности технологических процессов МРСК Северо-Запада Владимир Мироненко:



«Учения проводятся с целью повышения эффективности действий управленческого и оперативного персонала, в том числе, при принятии решений и организации работ во время ликвидации массовых технологических нарушений на объектах энергетики. Надо отметить, что в ходе учений руководители, члены штабов, персонал филиалов показали высокий уровень готовности сил и средств выполнять задачи по организации надежного электроснабжения потребителей. Выявленные недостатки будут обобщены и учтены в дальнейшем при организации восстановительных работ в том числе и в других филиалах МРСК Северо-Запада», - заключил Владимир Мироненко.