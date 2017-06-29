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Россети, ФСК ЕЭС, МРСК

В Ульяновской области возбуждено уголовное дело в отношении должника филиала ПАО "МРСК Волги"

В Ульяновской области возбуждено уголовное дело по статье 315 УК РФ по факту неисполнения решения суда руководством предприятия-должника МУП «Жилсервис» Муниципального образования «Вешкаймский район».

Ранее Арбитражный суд Ульяновской области вынес решение о необходимости взыскать с МУП «Жилсервис» МО «Вешкаймский район» задолженность за оказанные услуги по передаче электроэнергии в сумме более 1 млн. рублей. Судебные приставы в ходе исполнительного производства неоднократно предупреждали руководство предприятия об уголовной ответственности. Однако никаких действенных мер для того, чтобы погасить задолженность, со стороны руководства компании не предпринималось.

Изучение бухгалтерской документации, опросы очевидцев во время проведенной доследственной проверки позволило выявить факты совершения незаконных расходных операций по кассе предприятия. Соответственно, у руководства МУП была реальная финансовая возможность погасить долг перед ПАО «МРСК Волги».

Теперь должник может понести реальную уголовную ответственность за неисполнение решения суда. Санкции статьи 315 УК РФ «Неисполнение приговора суда, решения суда или иного судебного акта» предусматривают наказания в виде лишения права занимать определенные должности на срок до пяти лет, либо лишения свободы на срок до двух лет.

МУП «Жилсервис» - не единственное муниципальное предприятие в Ульяновской области, проводящее политику неплатежей, и возможно возникновение ряде новых аналогичных уголовных дел. Ситуация с неплатежами за услуги по передаче электроэнергии крупнейших потребителей Ульяновской области продолжает усугубляться. Для того, чтобы отстоять свои законные интересы филиал ПАО «МРСК Волги» – «Ульяновские распределительные сети» вынужден обращаться в суд и следственные органы.

Компания: Филиал ПАО "МРСК Волги" - "Ульяновские распределительные сети"
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