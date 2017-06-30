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Россети, ФСК ЕЭС, МРСК

В волгоградском филиале МРСК Юга добились снижения дебиторской задолженности более чем на 100 млн рублей

В волгоградском филиале МРСК Юга добились снижения дебиторской задолженности более чем на 100 млн рублей

30 июня 2017, 16:44
Рубрика: ФСК ЕЭС, МРСК
Метки: ВОЛГОГРАДЭНЕРГО

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В результате активной претензионно-исковой работы в волгоградском филиале ПАО «МРСК Юга» (входит в группу компаний «Россети») удалось снизить задолженность контрагентов в апреле 2017 года - более чем на 45 млн рублей, а в мае 2017 года - почти на 58 млн. рублей.

На сегодняшний день общая сумма долга волгоградскому филиалу МРСК Юга сбытовых, смежных электросетевых компаний и промышленных предприятий региона составляет 9,5 млрд. рублей.

Около трети этой суммы – долг гарантирующего поставщика ПАО «Волгоградэнергосбыт». Добровольная оплата услуг по передаче электроэнергии от этой организации последний раз поступала в октябре 2016 года. Взысканию задолженности в судебном порядке ПАО «Волгоградэнергосбыт» препятствует путем умышленного затягивания судебных процессов, ходатайств перед судом о предоставлении рассрочки по исполнительным листам.

Снижение уровня дебиторской задолженности – одно из приоритетных направлений работы МРСК Юга. Высокий уровень неплатежей осложняет деятельность компании, влияет на бесперебойное энергоснабжение потребителей.

Компания: Филиал ПАО "МРСК Юга" - "Волгоградэнерго"
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