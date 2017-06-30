За учебный год 2016/17 гг. "Ленэнерго" провело 275 уроков по электробезопасности

Новый номер RusCable Insider Digest
30 июня 2017, 17:09
Рубрика: ФСК ЕЭС, МРСК
Метки: ЛЕНЭНЕРГО
ПАО «Ленэнерго» (входит в группу «Россети») подвело итоги реализации комплексной программы по электробезопасности. С сентября по июнь 2017 года специалисты компании провели 275 уроков в школах и детских садах Петербурга и Ленинградской области, на которых присутствовало более 7400 детей и подростков.
В ходе уроков энергетики рассказывают о правилах поведения рядом с подстанциями, линиями электропередачи, показывают основные предупреждающие знаки, дарят раскраски, светоотражатели, магниты и плакаты. Специалисты «Ленэнерго» подчеркивают, что без электричества невозможно представить современную жизнь, напоминая при этом о соблюдении правил поведения вблизи энергетических объектов.
ПАО «Ленэнерго» реализует комплексную программу по электробезопасности с 2011 года. Масштабный проект направлен на профилактику травматизма на электросетевых объектах компании.