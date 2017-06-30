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Россети, ФСК ЕЭС, МРСК

За учебный год 2016/17 гг. "Ленэнерго" провело 275 уроков по электробезопасности

За учебный год 2016/17 гг. Ленэнерго провело 275 уроков по электробезопасности

30 июня 2017, 17:09
Рубрика: ФСК ЕЭС, МРСК
Метки: ЛЕНЭНЕРГО

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ПАО «Ленэнерго» (входит в группу «Россети») подвело итоги реализации комплексной программы по электробезопасности. С сентября по июнь 2017 года специалисты компании провели 275 уроков в школах и детских садах Петербурга и Ленинградской области, на которых присутствовало более 7400 детей и подростков.

В ходе уроков энергетики рассказывают о правилах поведения рядом с подстанциями, линиями электропередачи, показывают основные предупреждающие знаки, дарят раскраски, светоотражатели, магниты и плакаты. Специалисты «Ленэнерго» подчеркивают, что без электричества невозможно представить современную жизнь, напоминая при этом о соблюдении правил поведения вблизи энергетических объектов.

ПАО «Ленэнерго» реализует комплексную программу по электробезопасности с 2011 года. Масштабный проект направлен на профилактику травматизма на электросетевых объектах компании.

Компания: ПАО "Ленэнерго"
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