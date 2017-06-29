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Отраслевые новости: Энергетика

АО "Объединенная энергетическая компания" приняло участие в проперти-туре "Инфраструктура Новой Москвы: от подключения до объекта"

АО Объединенная энергетическая компания приняло участие в проперти-туре Инфраструктура Новой Москвы: от подключения до объекта

4 июля 2017, 13:12
Рубрика: Энергетика
Метки: ОЭК

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АО «Объединенная энергетическая компания» приняло участие в проперти-туре «Инфраструктура Новой Москвы: от подключения до объекта». Организатором мероприятия выступила Ассоциация инвесторов Москвы совместно с АО «ОЭК».

Целью поездки было проведение экскурсии по  недавно построенным или находящимся на завершающей стадии строительства объектам Новой Москвы. Члены ассоциации изучили современные подходы в сфере благоустройства и содержания ее территорий в целях формирования в них комфортной среды для проживания и работы.

В рамках мероприятия состоялась презентация проекта «Подключение к сетям в Новой Москве», на которой выступил руководитель проекта Департамента по технологическим присоединениям АО «ОЭК»  Стрельников Константин Альбертович. В ходе выступления были подняты такие темы, как подключение к сетям АО «ОЭК» на территории Новой Москвы, определение возможности технологического подключения, индивидуальный подход к техприсоединению, подключение крупных офисных, торговых, жилых объектов и передача сетей на баланс компании.

Компания: АО "Объединенная энергетическая компания"
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