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Россети, ФСК ЕЭС, МРСК

Более 20 тысяч рублей заплатит житель волгоградской области за манипуляции с электросчетчиком

Более 20 тысяч рублей заплатит житель волгоградской области за манипуляции с электросчетчиком

4 июля 2017, 13:18
Рубрика: ФСК ЕЭС, МРСК
Метки: ВОЛГОГРАДЭНЕРГО

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В результате плановой проверки специалистами волгоградского филиала ПАО «МРСК Юга» (входит в группу компаний «Россети») в Михайловском районе Волгоградской области у жителя поселка Сидоры были выявлены следы вмешательства в конструкцию электросчетчика.

На основании составленного энергетиками акта недобросовестный потребитель будет обязан оплатить возмещение ущерба и штраф. Всего - более 20 тысяч рублей.

За 5 месяцев, прошедших с начала года, волгоградские энергетики произвели почти 160 тысяч съемов показаний с приборов учета потребителей и около 100 тысяч инструментальных проверок приборов учета. На основании проведенных проверок было составлено 150 актов неучтенного потреблении электроэнергии общим объемом около 10 млн кВт/ч.

Компания: Филиал ПАО "МРСК Юга" - "Волгоградэнерго"
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