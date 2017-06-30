Более 20 тысяч рублей заплатит житель волгоградской области за манипуляции с электросчетчиком

Новый номер RusCable Insider Digest
4 июля 2017, 13:18
Рубрика: ФСК ЕЭС, МРСК
Метки: ВОЛГОГРАДЭНЕРГО
В результате плановой проверки специалистами волгоградского филиала ПАО «МРСК Юга» (входит в группу компаний «Россети») в Михайловском районе Волгоградской области у жителя поселка Сидоры были выявлены следы вмешательства в конструкцию электросчетчика.
На основании составленного энергетиками акта недобросовестный потребитель будет обязан оплатить возмещение ущерба и штраф. Всего - более 20 тысяч рублей.
За 5 месяцев, прошедших с начала года, волгоградские энергетики произвели почти 160 тысяч съемов показаний с приборов учета потребителей и около 100 тысяч инструментальных проверок приборов учета. На основании проведенных проверок было составлено 150 актов неучтенного потреблении электроэнергии общим объемом около 10 млн кВт/ч.