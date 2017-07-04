ДЭСК: победителем конкурса "Район без потерь" стал Чародинский район Республики Дагестан

ПАО «Дагестанская энергосбытовая компания» (входит в группу компаний «Россети») подвело промежуточные итоги конкурса «Район без потерь» за май текущего года. Конкурсная комиссия, в которую вошел руководящий состав ПАО «ДЭСК», определила победителя, которым стал Чародинский район Республики Дагестан во главе с Мухидином Магомедовым.



Основной критерий оценки при подведении итогов – платежная дисциплина потребителей электроэнергии. Не секрет, что во многом от руководства администраций муниципальных образований и сельских поселений зависит, будут ли своевременно и в полном объеме произведены расчеты за энергоресурс бюджетозависимых организаций. Авторитетное слово и принципиальная позиция главы района оказывает «отрезвляющее» влияние на тех, кто собирается умыкнуть лишний киловатт электроэнергии. Как правило, населением быстрее воспринимается и лучше всего усваивается информация о законодательных инициативах, административных мерах наказания и ответственности за нарушения платежной дисциплины, исходящая от местных органов власти. Именно поэтому энергетики считают необходимым теснее взаимодействовать с властью на местах в решение проблемных вопросов.



Что показал проведенный гарантпоставщиком республики анализ платежной дисциплины в мае текущего года? За указанный период времени потребители Чародинского района оплатили 1 млн 634 тыс. рублей, что в процентном соотношении составляет 252,3%. Худшим районом по итогам конкурса признан Кулинский район Республики Дагестан – уровень оплаты 22,54% (299 тыс. рублей).



ПАО «ДЭСК» призывает глав муниципальных образований активно включиться в работу по сокращению дебиторской задолженности и улучшению платежной дисциплины на вверенных им территориях. Сведения о результатах конкурса «Район без потерь» будут направлены в каждую районную администрацию Республики Дагестан для ознакомления и соответствующего реагирования, а также в Правительство Республики Дагестан.



Конкурс «Район без потерь» инициирован МРСК Северного Кавказа во исполнение поручений Правительственной комиссии по вопросам социально-экономического развития Северо-Кавказского федерального округа, обозначившей ответственность органов власти за низкую платежную дисциплину потребителей электроэнергии в регионах. Промежуточные итоги будут подводиться конкурсной комиссией ежемесячно до конца года, а в преддверии Дня энергетика – в декабре станут известны лучшие, с самой высокой платежной дисциплиной. Победителям вручат Благодарственные письма МРСК Северного Кавказа, в адрес главы республики будет направлено официальное письмо с ходатайством отметить коллективы муниципальных образований, добившихся наилучших результатов по исполнению решений Правительственной комиссии по вопросам социально-экономического развития Северо-Кавказского федерального округа.