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Россети, ФСК ЕЭС, МРСК

Электроснабжение Мурманска обеспечено по нормальной схеме

Электроснабжение Мурманска обеспечено по нормальной схеме

4 июля 2017, 10:48
Рубрика: ФСК ЕЭС, МРСК
Метки: КОЛЭНЕРГО

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 Специалисты филиала МРСК Северо-Запада «Колэнерго» утром 4 июля полностью восстановили нормальную схему электроснабжения потребителей центральной части Мурманска.

Минувшей ночью в результате технологического нарушения на подстанции 110 кВ №5 в центре города произошел перерыв в электроснабжении, после которого ряд потребителей и смежных сетевых организаций были запитаны по резервным схемам.

Посредством оперативных переключений сотрудники «Колэнерго» подали напряжение в распредсети, после чего приступили к работам по повышению надежности электроснабжения потребителей. В настоящее время полностью восстановлена нормальная схема работы распредсетей.

Напоминаем, что для оперативной обратной связи с потребителями в случае нарушения электроснабжения работает «горячая линия»  филиала «Колэнерго»: 8(81553)-68-353

Компания: Филиал ПАО "МРСК Северо-Запада" - "Колэнерго"
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