Enel приступила к строительству крупнейшего ветропарка в Греции

Enel, действуя через свою дочернюю компанию в Греции Enel Green Power Hellas SA (“EGPH”), специализирующуюся на возобновляемых источниках энергии, приступила к строительству ветропарка Kafireas, расположенного в южной части греческого острова Эвиа, в муниципалитете Каристос. По завершении строительства Kafireas, общей установленной мощностью 154 МВт, станет крупнейшим ветропарком в стране.



Глава Enel Green Power Антонио Каммисекра прокомментировал: «Начало строительства Kafireas ознаменует собой новый этап развития присутствия Enel в Греции, где у компании уже есть десятилетний опыт работы в сфере возобновляемых источников энергии. Новый ветропарк будет способствовать не только распространению зеленой и устойчивой энергии, но и также содействовать социально-экономическому развитию местных сообществ, опираясь на подход, в основе которого заложена концепция создания общей ценности, при строительстве и эксплуатации данного ветропарка».



Объем инвестиций Enel, необходимый для строительства данного ветропарка, составит около 300 миллионов евро. Ожидаемый ввод в эксплуатацию Kafireas запланирован на первый квартал 2019 года.



Kafireas сможет вырабатывать порядка 483 ГВтч в год, что эквивалентно потребностям около 129 000 домохозяйств, избегая при этом выброса порядка 433 000 тонн углекислого газа в атмосферу.



Enel Green Power Hellas SA также управляет двумя ветропарками в муниципалитете Каристос, Iliolousti I (7,5 МВт) и Iliolousti II (9 МВт). В Греции компания является ведущим владельцем и оператором электростанций совокупной установленной мощностью 308 МВт, работающих на возобновляемых источниках энергии, таких как ветер, вода и солнце.



Enel Green Power - Глобальное подразделение по возобновляемым источникам энергии Группы Enel, занимается разработкой и эксплуатацией объектов возобновляемых источников энергии по всему миру. Enel Green Power представлена в Европе, Северной и Южной Америке, Азии, Африке и в Тихоокеанском регионе. Enel Green Power является мировым лидером в секторе «зеленой» энергетики и управляет объектами совокупной установленной мощностью 38 ГВт. В портфель активов входят гидроэлектростанции, геотермальные электростанции, объекты солнечной и ветрогенерации, а также электростанции, работающие на биомассе. Enel Green Power активно работает над внедрением инновационных технологий, таких как системы хранения электроэнергии, на своих объектах возобновляемых источников энергии.