ФСК ЕЭС усиливает грозоупорность двух подмосковных линий электропередачи

Фоторепортаж RusCable.Ru
4 июля 2017, 12:47
Рубрика: ФСК ЕЭС, МРСК
Метки: МЭС ЦЕНТРА, ЛЭП
ФСК ЕЭС (входит в группу «Россети») заменила 9,5 км грозозащитного троса на двух линиях электропередачи в Московской области 220 кВ «ГРЭС 3 – Ногинск» и «Голутвин – Осетр». Это позволит повысить надежность электроснабжения в грозовой период потребителей западных и юго-восточных районов Подмосковья и Рязанской области.
Грозотрос предназначен для защиты воздушных линий от прямых ударов молнии. В ремонтную программу 2017 года ФСК заменит свыше 307 км грозотроса на линиях электропередачи Центральной России.