 
Подписаться на новости
Россети, ФСК ЕЭС, МРСК

ФСК ЕЭС усиливает грозоупорность двух подмосковных линий электропередачи

ФСК ЕЭС усиливает грозоупорность двух подмосковных линий электропередачи

4 июля 2017, 12:47
Рубрика: ФСК ЕЭС, МРСК
Метки: МЭС ЦЕНТРА, ЛЭП

Обсудить на форуме

139 просмотров

ФСК ЕЭС (входит в группу «Россети») заменила 9,5 км грозозащитного троса на двух линиях электропередачи в Московской области  220 кВ «ГРЭС 3 – Ногинск» и «Голутвин – Осетр». Это позволит повысить надежность электроснабжения в грозовой период потребителей западных и юго-восточных районов Подмосковья и Рязанской области.

Грозотрос предназначен для защиты воздушных линий от прямых ударов молнии. В ремонтную программу 2017 года ФСК заменит свыше 307 км грозотроса на линиях электропередачи Центральной России.

Компания: ПАО "ФСК ЕЭС"
Нужен кабель? Оформи заявку бесплатно
Информация по заявке
Актуальность
Город
Текст по заявке
или прикрепите файл
Прикрепить файл
Контактные данные
Организация
E-mail
Телефон
Контактное лицо
Комментарий
Отраслевая Служба Заказов от RusCable.Ru
– это оперативный бесплатный сервис для покупателей КПП.

Стоит только заполнить форму слева и в течение нескольких минут Вашу заявку увидит около сотни компаний-поставщиков. Те организации, которые могут ответить указанным Вами требованиям, напрямую свяжутся с Вами.

Остались вопросы? Задайте их операторам Службы Заказов
тел.: 8 (495) 229 33 36
или e-mail: zakaz@kab.ru


Работайте быстро и без посредников, работайте с RusCable.Ru!