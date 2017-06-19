Горняцкая смена в Хабаровском крае: гордиться профессией шахтёра!

В Хабаровском крае прошёл II Молодежный образовательный форум «Горняцкая смена», объединивший будущих работников горнодобывающей отрасли, школьников, заинтересованных в профессии горняка и молодых специалистов АО «Ургалуголь».



Молодежный образовательный форум «Горняцкая смена» прошел в Хабаровском крае второй год подряд. В 2017 году форум приурочен к празднованию 295-летия с начала угледобычи в России и 70-летия Дня шахтера. Организаторами проекта выступили АО «СУЭК», АО «Ургалуголь», Фонд «Надежная смена», Некоммерческое партнерство «Молодежный форум лидеров горного дела», Чегдомынский горно-технологический техникум при поддержке Министерства образования и науки Хабаровского края.



Приветствуя участников форума, заместитель Министра образования и науки Хабаровского края Семен Экшенгер отметил: «Форум «Горняцкая смена», безусловно, задаёт тон в профориентации молодежи Хабаровского края. «Горняцкая смена» – это развитие личных и профессиональных навыков молодежи, приобретение бесценного опыта, в данном случае соревновательного, который в дальнейшем перейдет в поступательное движение, в развитие потенциала, поможет поступлению на работу в организации, которые заинтересованы в привлечении молодых профессионалов».



Глава Верхнебуреинского района Петр Титков подчеркнул значение «Горняцкой смены» для региона: «Форум «Горняцкая смена проходит в Чегдомыне второй год подряд , он стал хорошей традицией и эффективным методом привлечения молодых людей к изучению нелегкой горняцкой профессии. Мы стремимся к тому, чтобы наша молодежь продолжила образование в высших учебных и средних специальных учреждениях, приобретая знания и навыки, которые позволят успешно работать в нашем регионе. Поэтому мы рады приветствовать «Горняцкую смену и ждём от форума большой отдачи!».



Участники форума общались с профессионалами отрасли, слушали лекции на актуальные темы горного дела, решали инженерные задачи, выполняли творческие и спортивные командные задания.



Ключевым мероприятием Форума стал День открытых дверей «EXPO профессий АО «Ургалуголь», в ходе которого учащиеся 10-х классов общеобразовательных школ Верхнебуреинского района и Многопрофильного лицея п. Чегдомын познакомились с востребованными в компании специальностями, пообщались с молодыми специалистами и руководителями и узнали о возможностях профессионального роста для молодежи.



Форум «Горняцкая смена» нацелен на формирование кадрового резерва и привлечение молодёжи в горнодобывающую промышленность Хабаровского края. Практическое значение форума высоко оценили представители АО «Ургалуголь».



Генеральный директор АО «Ургалуголь» Александр Добровольский поздравил участников Горняцкой смены со знаменательными датами для горнодобывающей промышленности и напутствовал будущих горняков: «Любите свою профессию. Любите добывать уголь, чтоб вам всегда его было мало, чтобы старались добывать его больше и больше. Гордитесь своей профессией шахтёра!».



Победителем «Горняцкой смены» стала команда «Безопасник» в составе: Василий Борода, Дмитрий Андрющенко, Юлия Бекешева (молодые специалисты АО «Ургалуголь») и студенты Евгений Харин (Вяземский лесхоз-техникум им. Н.В. Усенко), Евгений Заяц (Комсомольский- на -Амуре строительный колледж), Константин Финюшин (Николаевский- на- Амуре промышленно-гуманитарный техникум), Никита Гуньков (Хабаровский промышленно - экономический техникум), Денис Добычин, Андрей Никитин и Григорий Щербаков (все − Чегдомынский горно-технологический техникум).



Победители и призеры «Горняцкой смены» получили дипломы, ценные призы и памятные подарки. Главной награждой стало приглашение лучших участников на стажировки и практики в АО «СУЭК» и «АО Ургалуголь».



Особой наградой стали путевки на VI молодежный научно-практический форум «Горная школа». Зарекомендовавшие себя участники «Горняцкой смены» составят две студенческие сборные – Хабаровского края и Чегдомынского горно-технологического техникума, которым предстоит защищать честь региона на крупнейшей молодежной отраслевой площадке в июле 2017 года в Республике Бурятия.



Подводя итоги форума «Горняцкая смена – 2017», советник директора по персоналу АО СУЭК Анатолий Фомин сказал: «Наша цель − совместно с техникумами сформировать профиль компетенций будущих выпускников, включиться в учебный план по обучению рабочим специальностям студентов как наших будущих сотрудников. «Компания «СУЭК» получает реальную отдачу от «Горняцкой смены». Часть выпускников Чегдомынского горно-технологического техникума будет работать в компании «СУЭК», а десять выпускников других техникумов Хабаровского края уже стали сотрудниками АО «Ургалуголь». Самое главное в «Горняцкой смене» − мы видим перспективу в молодых людях, которые решили выбрать горняцкую специальность. Мы видим в них будущее страны!»



В «Горняцкой смене − 2017» приняли участие студенты 8 колледжей Хабаровского края, среди которых Амурский политехнический техникум, Вяземский лесхоз-техникум им.Н.В.Усенко, Комсомольский-на-Амуре строительный колледж, Николаевский-на-Амуре промышленно-гуманитарный техникум, Солнечный промышленный техникум, Хабаровский автодорожный техникум, Хабаровский промышленно - экономический техникум, Чегдомынский горно-технологический техникум.