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Отраслевые новости: Россия

Кафе и несколько офисных помещений отстояли огнеборцы на пожаре в Иркутске

Кафе и несколько офисных помещений отстояли огнеборцы на пожаре в Иркутске

4 июля 2017, 11:37
Рубрика: Россия
Метки: КОРОТКОЕ ЗАМЫКАНИЕ

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Кафе и часть офисных помещений удалось отстоять пожарным в Иркутске при возгорании в административном здании на ул. Олега Кошевого. Как сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Иркутской области, пожар в здании площадью около 240 кв. м возник около 5.00 4 июля 2017 года. Сильными порывами ветра огонь быстро распространился по горючему утеплителю под металлопрофилем здания и хранившимся в нём горючим материалам. К тушению привлекли сотрудников трёх пожарных частей города, пять автоцистерн, автоколенчатый подъемник. Пострадавших в результате пожара нет. Открытое горение ликвидировано, производится разбор строительных конструкций и проливка пострадавшего здания.

«Через здание и вокруг него проходили силовые кабели высокого напряжения, которые не сразу удалось отключить электрикам, при этом у охраны объекта не оказалось ключей от помещений. Всё это затрудняло тушение в первые минуты», - рассказал руководитель тушения пожара Иван Муратов.

Дознавателям и экспертам испытательной пожарной лаборатории МЧС России предстоит провести ряд экспертиз и установит причину пожара. Предположительно, возгорание началось в результате короткого замыкания электропроводки.

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