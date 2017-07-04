"Ленэнерго" обеспечило надежное электроснабжение объектов Кубка Конфедераций

Новый номер RusCable Insider Digest
4 июля 2017, 12:53
Рубрика: Энергетика
Метки: ЛЕНЭНЕРГО
ПАО «Ленэнерго» (входит в группу «Россети») успешно выдержало нагрузки Кубка Конфедераций, который проходил в Санкт-Петербурге с 17 июня по 2 июля 2017 года. Благодаря комплексной подготовке, энергетики не допустили технологических нарушений на спортивных объектах.
С 14 июня 107 оперативно-выездных бригад круглосуточно дежурили на ключевых электросетевых объектах. Благодаря комплексной подготовке, энергетики не допустили технологических нарушений на объектах, участвующих в электроснабжении Кубка Конфедераций. В «Ленэнерго» работал оперативный штаб под руководством первого заместителя генерального директора – главного инженера Максима Артемьева.
«Ленэнерго» заранее подготовило электросетевую инфраструктуру к проведению турнира. Специалисты «Ленэнерго» провели испытания и необходимые ремонты кабельных линий и электросетевого оборудования на объектах, участвующих в проведении Кубка Конфедераций: гостиниц, тренировочных площадок и центрального стадиона на Крестовском острове.
Также «Ленэнерго» провело около 530 собственных тренировок и приняло участие в общегородских учениях по обеспечению надежного электроснабжения на объектах электросетевой инфраструктуры во время проведения Кубка Конфедераций.