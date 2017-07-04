На Чебоксарской ГЭС реконструировали две трети гидротурбин

Фоторепортаж RusCable.Ru
4 июля 2017, 11:15
Рубрика: Энергетика
Метки: РУСГИДРО
После масштабной реконструкции на Чебоксарской ГЭС ввели в эксплуатацию гидроагрегат № 17. Компании «РусГидро» и «Силовые машины» восстановили поворотно-лопастной режим работы турбины и заменили статор гидрогенератора. Таким образом, в поворотно-лопастной режим переведены сейчас уже две трети (12 из 18) турбин Чебоксарской ГЭС.
В результате модернизации лопасти гидротурбины могут менять угол в зависимости от расхода и напора воды, что повышает эффективность работы гидроагрегата. Все они имеют экологически безопасную конструкцию с безмасляными втулками рабочих колес. Благодаря этому исключается возможность попадания масла в воду.
Гидроагрегат № 17 стал пятой станционной машиной, где одновременно с реконструкцией рабочего колеса заменили статор генератора. Еще на четырех гидроагрегатах аналогичные работы выполнены в 2014-2016 гг. В перспективе подобную модернизацию планируется провести на всех гидроагрегатах станции. Новое оборудование гидрогенераторов отличается улучшенными эксплуатационными характеристиками за счет практически идеальной геометрии формы статора. Его монтаж, а также сборку реконструированной турбины выполнили специалисты дочерней компании «РусГидро» - АО «Гидроремонт-ВКК».
«РусГидро» и «Силовые машины» продолжают модернизировать оборудование Чебоксарской ГЭС: на гидрогенераторе № 14 начинается сборка нового статора, гидротурбина этого агрегата в реконструкции на заводе-изготовителе. В 2017 году к аналогичным работам приступят еще на одном гидроагрегате станции - № 3.
Комплексная модернизация направлена на повышение безопасности и надежности работы оборудования гидростанции, сокращение ремонтных и эксплуатационных затрат. Годовой график реконструкции согласован с Системным оператором Единой энергосистемы и не ограничивает объем электроснабжения потребителей.