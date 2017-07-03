По решению суда должники выплатят МРСК Центра и Приволжья 1,5 млрд руб.

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4 июля 2017, 11:44
Рубрика: ФСК ЕЭС, МРСК
Метки: МРСК ЦЕНТРА И ПРИВОЛЖЬЯ, СУД
В течение пяти месяцев 2017 года судами в пользу сетевой компании были вынесены решения по 344 искам к потребителям, нарушившим свои обязательства по оплате оказанных услуг по передаче электроэнергии, на общую сумму 1,5 млрд руб. Судами рассматривается еще 364 аналогичных иска на 11,5 млрд руб. основного долга и 1,3 млрд руб. пени (неустойки) за пользование денежными средствами.
Кроме того, за пять месяцев 2017 года энергетикам были выданы исполнительные листы на взыскание 1 448 млн руб., из этой суммы 344 млн руб. было погашено должниками до 1 июня.
Объем просроченной дебиторской задолженности перед ПАО «МРСК Центра и Приволжья» по итогам пяти месяцев составил 14,1 млрд руб. В числе должников - энергосбытовые компании, входящие в ГК «ТНС Энерго». На рассмотрении судов различных инстанций находилось 66 исков сетевой организации к этим гарантирующим поставщикам на общую сумму 10,2 млрд руб. основного долга и 626 млн руб. пени.
Другой крупный неплательщик - ПАО «Владимирэнергосбыт» за услуги по передаче электроэнергии энергосбытовая компания имеет задолженность 1,4 млрд. рублей. За накопленную задолженность по оплате за ресурсы на оптовом рынке электроэнергии данная компания Приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 23.06.2017 № 550 лишена статуса гарантирующего поставщика. С 01.07.2017г. этот статус на территории действия ПАО «Владимирэнергосбыт» присвоен ПАО «МРСК «Центра и Приволжья».
Недополучение средств наносит ощутимый финансовый урон сетевой компании, что негативно сказывается на состоянии электросетевого комплекса, тормозит ремонтную программу, реконструкцию электроустановок, что напрямую влияет на надежное и бесперебойное электроснабжение добросовестных потребителей.