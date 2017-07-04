Реформу госконтроля опробуют на ТОР

Территории опережающего развития (ТОР) могут стать первыми российскими регионами, где будут применяться новые подходы к контрольно-надзорной деятельности, включая отказ от плановых проверок и соглашения с бизнесом о дополнительной прозрачности.



Инвесторы на территориях опережающего развития могут получить право выбирать между действующим режимом проверок и специальным, при котором плановые проверки заменены на самостоятельный контроль со стороны бизнеса. Соответствующее предложение будет в пятницу внесено в правительство, заявил министр по развитию Дальнего Востока Александр Галушка на сегодняшней совместной коллегии Генпрокуратуры и Минвостокразвития в Хабаровске, посвященной защите прав инвесторов на Дальнем Востоке.



По словам заместителя главы Минэкономики Саввы Шипова, правительство может рассмотреть возможность не применять в ТОР документы, принятые более 15 лет назад. Он отметил, что запрет на проведение проверок по выпущенным в Советском Союзе нормативным актам, который вступил в силу с 1 июля, позволит снизить нагрузку на бизнес.



«Старое законодательство — это законодательство о проверках. Сейчас актуален дистанционный мониторинг»,— заявил чиновник. Он напомнил, что закон о контрольно-надзорной деятельности, который планируется принять осенью, предусматривает внедрение риск-ориентированного подхода, развитие системы профилактики, борьбу с анонимными жалобами и введение системы эффективности контрольных органов.



Александр Галушка заявил о необходимости составления публичного рейтинга работы контрольно-надзорных органов на основе оценки регулирующего воздействия, по результатам которого могли бы приниматься кадровые решения. Вице-премьер, полпред президента в ДФО Юрий Трутнев поддержал идею привлечения работников контрольно-надзорных органов к ответственности за ущерб от проверок, если суд признает их действия избыточными. Наказание может грозить и заявителям, если изложенные ими факты не найдут подтверждения в ходе проверки. Господин Трутнев предложил ограничить количество внеплановых проверок 30% от намеченных и жестко регламентировать их сроки. На коллегии также прозвучало предложение наделить деловые объединения — ТПП, РСПП, «Опору России», «Деловую Россию» — правом представлять интересы предпринимателей в суде.



Сегодня же проектный комитет программы «Реформа контрольной и надзорной деятельности» утвердил стандарт информатизации контрольных мероприятий. Он предполагает, что инспекторы должны будут общаться с предпринимателями через электронные личные кабинеты и не смогут проводить выездные проверки, если их нет в едином реестре проверок.



Согласно последнему докладу Минэкономики о деятельности контрольно-надзорных органов, в 2016 году число проверок организаций сократилось на 22%, до 1,68 млн. При этом на фоне сокращения числа плановых проверок с 888 тыс. в 2015 году до 602 тыс. в 2016-м (с одновременным снижением их доли в общем количестве с 41,2% до 36%) выросла доля внеплановых — с 59% до 64% (при снижении их количества с 1,3 млн в 2015 году до 1 млн в 2016-м). Более 78% всех проверок пришлось на деятельность МЧС, Роспотребнадзора, ФНС, Ростехнадзора и Роструда.



Источник: Коммерсант.

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