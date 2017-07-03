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Россети, ФСК ЕЭС, МРСК

Состоялось годовое Общее собрание акционеров ПАО "Россети" по итогам 2016 года

Состоялось годовое Общее собрание акционеров ПАО Россети по итогам 2016 года

4 июля 2017, 12:00
Рубрика: ФСК ЕЭС, МРСК
Метки: РОССЕТИ

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 В Москве 30 июня состоялось годовое Общее собрание акционеров ПАО «Россети» под председательством министра энергетики РФ А.В. Новака. В его работе приняли участие владельцы 92 % голосующих акций компании.

В ходе собрания были приняты решения по всем вопросам повестки дня. Утверждение годового отчета Общества за 2016 год, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2016 год, распределения прибыли Общества по результатам 2016 года, принято решение о размере дивидендов, сроках и форме их выплаты по итогам работы за 2016 год и установлении даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов, а также о выплате вознаграждения за работу в составе совета директоров членам совета директоров, не являющимся государственными служащими, в размере, установленном внутренними документами Общества. Принято решение о выплате вознаграждения за работу в составе ревизионной комиссии членам ревизионной комиссии, не являющимся государственными служащими, в размере, установленном внутренними документами Общества. Также в ходе Собрания были избраны члены Совета директоров Общества, утвержден состав ревизионной комиссии Общества, аудитора Общества, устав Общества в новой редакции, положение об Общем собрании акционеров Общества в новой редакции, положение о Совете директоров Общества в новой редакции, а также вопрос об участии Общества в Организации глобального объединения энергосистем, развития и сотрудничества (GEIDCO) и в Общероссийском объединении работодателей «Российский союз промышленников и предпринимателей».

По итогам голосования, акционеры ПАО «Россети» поддержали рекомендации Совета директоров Общества о направлении на выплату дивидендов по итогам 2016 года денежных средств в размере 2 млрд рублей. Датой составления списка лиц, имеющих право на получение дивидендов, определено 19 июля 2017 года.

Избран аудитор Общества – ООО «РСМ Русь». 

Компания: ПАО "Россети"

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