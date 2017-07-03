Совет молодежи Тверьэнерго рассказывает о профессии энергетика жителям Тверской области

Члены Совета молодежи филиала ПАО «МРСК Центра» – Тверьэнерго приняли участие в научно-популярном фестивале «Physica, лирики и чай».



Мероприятие, организованное практико-ориентированным научно-техническим клубом ТвГУ «Physica. Начало пути» и тверскими стипендиатами Благотворительного фонда В.Потанина проходит в Твери уже второй раз. Участниками фестиваля являются люди разных профессий и специальностей, готовые рассказать о своей непростой работе доступным и понятным языком.



Тверьэнерго на мероприятии представила Мария Шаврина, – начальник отдела социальных отношений Тверьэнерго, активист Совета по работе с молодежью. Мария выступила с лекцией «Энергетика: просто о сложном», в которой доступным языком рассказала гостям праздника, откуда в домах берется электроэнергия, как формируется её стоимость.



Кроме того на фестивале в Городском саду действовала интерактивная площадка тверского филиала МРСК Центра, на которой молодые энергетики продемонстрировали гостям костюм электромонтера, знаки безопасности и указатели напряжения, необходимые при работе вблизи электроэнергетических объектов.



Посетители получили возможность осмотреть высокопроходимый вездеход Tinger, используемый для доставки рабочих к местам аварии в труднодоступные районы. Дети и взрослые с неподдельным интересом расспрашивали о специальной технике и энергооборудовании и делали яркие фотографии.



Также энергетики Совета молодежи провели актуальные в период летних каникул уроки по электробезопасности для всех желающих, включавшие мастер-класс по реанимации пострадавшего на примере манекена-тренажера Гоша.



По итогам фестиваля за помощь в проведении и организации мероприятия Совет по работе с молодежью был награжден благодарственным письмом. Благодарностью за проведение лекции: «Электроэнергия: просто о сложном!» была поощрена Мария Шаврина: «Совет молодежи регулярно участвует в городских мероприятиях различной тематики. Это прекрасная возможность привлечь внимание жителей Твери, и особенно молодежи, к профессии энергетика, рассказать о роли Тверьэнерго в жизни города и области и показать важность и сложность работы персонала филиала», - отметила Мария.