Центр экологического контроля ГК "Москабельмет" за последние 1,5 года провел более 5000 исследований для московских предприятий

29 июня на территории производственного комплекса ГК «Москабельмет» состоялось заседание Комитета по экологической политике Московской Городской Думы совместно с Префектурой ЮВАО, Советом директоров ЮВАО при участии контролирующих органов и заинтересованных сторон. Заседание было посвящено вопросам природоохранной деятельности столичных предприятий, развитию экологически безопасных производств, снижению экологических рисков и использованию наилучших доступных технологий (НДТ) для повышения экологической эффективности функционирования промышленных объектов в Московском регионе. В мероприятии приняло участие более 40 представителей государственных структур и руководителей промышленных предприятий.



Заседание Комитета по экологической политике в формате круглого стола прошло на территории промышленной площадки ГК «Москабельмет», являющейся одним из крупнейших производителей кабельно-проводниковой продукции. В обсуждении экологической ситуации столицы приняли участие: депутат и председатель комитета по экологической политике МГД З.М. Зотова, депутат МГД А.В. Мишин, префект Юго-Восточного административного округа Москвы С.Г. Толкачёв, зам. руководителя Департамента природопользования и охраны окружающей среды Москвы Е.Г. Семутникова, президент ГК «Москабельмет» М.В. Портнов, представитель природоохранной прокуратуры В.А. Тимашков, представитель Экологической палаты России В.О. Петров, директор ГПБУ «Мосэкомониторинг» П.В. Захарова, гендиректор ОАО «ВНИИКП» Г.И. Мещанов, член Общественной палаты Е.Г. Гашо и многие другие. В рамках заявленных тем обсуждались важные вопросы необходимости доработки нормативно-правовых документов, постановлений Правительства РФ и распоряжений соответствующих департаментов, реализации новых требований природоохранного законодательства, целевого распределения бюджета, формирующегося в Мосгордуме из экологических платежей заводов в счет выброса загрязняющих веществ в атмосферу. Президент ГК «Москабельмет» М.К. Портнов и главный специалист по экологическому контролю и менеджменту качества Отдела охраны окружающей среды Т.К. Базылова в рамках заседания поделились техническими решениями и проектами, уже реализованными на предприятиях ГК «Москабельмет» в целях снижения уровня негативного воздействия на окружающую среду.



«В рамках стратегии развития ГК «Москабельмет» в области охраны окружающей среды до 2020 г. мы реализовали уже несколько эффективных проектов, за счет которых удалось снизить уровень выбросов загрязняющих веществ в атмосферу на 57,5% и 25,7% [1]. Были закрыты экологически опасные производственные предприятия ООО «Москабель-Эмаль» и ЗАО «Москабель Электрозавод», на других предприятиях группы проведена модернизация производственного оборудования с использованием современных технологий, соответствующих уровню НДТ, введены в эксплуатацию экологические чистые производства, произведен демонтаж устаревшего оборудования. Кроме того, в ГК «МКМ» имеется собственная аккредитованная лаборатория – Центр экологического контроля, который осуществляет производственный контроль за состоянием параметров окружающей среды на территории промышленной площадки ГК «Москабельмет» и на границе ее санитарно-защитной зоны. Мы не только внедряем современные технические решения в рамках нашего производства для снижения негативного воздействия на окружающую среду, но и участвуем в организации мониторинга состояния атмосферного воздуха на уровне всей Москвы – только с 2016 году наша лаборатория провела 5 тысяч исследований в столице, направленных на выявление негативного воздействия на экологию».



Согласно данным Минприроды за последние 5 лет в Москве концентрация оксида азота и оксида углерода, как главных загрязняющих веществ в атмосфере, сократилась в 2–2,2 раза [2]. Экологические показатели в столице улучшаются. Этот факт подтвердила на заседании 29 июня и З.М. Зотова, председатель комиссии, предоставив данные о сокращении количества загрязняющих промышленных заводов в Москве: в 2014 году в столице насчитывалось 632 подобных предприятия, к 2016 году – их стало 470.



Центр экологического контроля «Москабельмет», с 1999 года работает по 3 ключевым направлениям: контроль за состоянием природы на территории предприятия, проведение исследований воды, воздуха, почвы по заказу партнеров и предотвращение загрязнения окружающей среды. С января 2016 по июнь 2017 года в ЦЭК МКМ было реализовано 5 552 подобных проекта. Ежегодно лаборатория проводит исследования в среднем для 70 столичных предприятий [3].

[1] Данные из презентации ГК МКМ «Заседание 29.06»

[2] http://www.m24.ru/articles/133572

[3] http://www.mkm.ru/structure/tsentr-ekologicheskogo-kontrolya/