В ЛуТЭКе 37 специалистов получили профессию техника-теплотехника без отрыва от производства

Фоторепортаж RusCable.Ru
4 июля 2017, 11:52
Рубрика: Энергетика
Метки: ЛУТЭК
37 специалистов Приморской ГРЭС стали выпускниками Энергетического колледжа, функционирующего на базе филиала «ЛуТЭК» АО «Дальневосточная генерирующая компания». В течение четырех лет они без отрыва от производства прошли обучение в заочной форме по специальности «Тепловые электрические станции», защитили дипломы и получили профильную квалификацию техника-теплотехника.
Среди выпускников 2017 года – работники котлотурбинного цеха, цеха топливоподачи, цеха тепловой автоматики и измерений, железнодорожного цеха, цеха централизованного ремонта в возрасте от 23 до 46 лет. Четверо из них закончили колледж с отличием. Это машинист вагоноопрокидывателя Юрий Москальков, электросварщик Владимир Алексеев, электрослесарь Олег Гаврилов, контролер Татьяна Куркина.
По традиции, вручение дипломов пройдет в филиале «ЛуТЭК» на торжественном мероприятии, посвященном выпуску молодых специалистов.
Еще 46 студентов-энергетиков продолжают обучение. Одна группа – на 4 курсе по специальности «Тепловые электрические станции», другая – на 2 курсе по специальности «Электрические станции, сети и системы».
Возможность без отрыва от работы повысить свою квалификацию, получить востребованные на Приморской ГРЭС профессии открывает большие перспективы для карьерного роста. Получив базовое профильное образование, закончив вуз, энергетики становятся начальниками смен, заместителями и начальниками цехов, инженерами.
КГА ФГУП «Энергетический колледж» функционирует на базе отдела обучения и развития персонала ЛуТЭКа. Преподаватели колледжа приезжают из Владивостока, на месте читают лекции, принимают экзамены. За последние годы филиал значительно укрепил учебно-техническую базу образовательного процесса. Отремонтированные аудитории оснащены необходимым оборудованием, тренажерами. Силами работников филиала оборудован современный электротехнический класс. Обучение проходит с использованием специализированных компьютерных программ.
Первый выпуск специалистов состоялся в 1994 году. За все время сотрудничества ЛуТЭКа с Энергетическим колледжем дипломы техников-теплотехников, техников-электриков получили более 500 сотрудников филиала.