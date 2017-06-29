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"Холдинг Кабельный Альянс" поставит продукцию для строительства новых станций московской подземки

Холдинг Кабельный Альянс, кабель, метрополитен

«Холдинг Кабельный Альянс» (ХКА, объединяет кабельные активы УГМК) в мае-июне 2017 года выиграл тендеры на поставку продукции для строительства новых станций на Люблинско-Дмитровской и Калининско-Солнцевской линиях московского метрополитена. Общая стоимость контрактов - порядка 800 миллионов рублей.

Основу поставки составят силовые кабели, не распространяющие горение, с низким уровнем дымо- и газовыделения. Также ХКА поставит подрядчику силовые бронированные кабели, контрольные кабели с изоляцией и оболочкой из полимерных безгалогенных композиций и кабели связи.

«К изделиям для помещений с большим скоплением людей, особенно для тех, которые расположены под землей, предъявляются повышенные требования по пожарной безопасности. Наши кабели сделаны из огнестойких низкотоксичных материалов. Благодаря им в случае пожара все системы жизнеобеспечения и оповещения в метрополитене продолжат работать, и в помещении не будет сильного задымления», - отметил первый заместитель директора АО «Электрокабель» Кольчугинский завод» (входит в ХКА) Александр Меренков.

Стоит отметить, что продукция ХКА не первый год используется при строительстве московской подземки. Так, в 2015 году компания поставила почти 250 километров кабеля для сооружения станций Технопарк, Румянцево, Саларьево, Тропарево, Котельники и других.

В текущем году столичные метростроители планируют проложить около 35 километров новых линий и построить 18 станций.

«Качество кабельной продукции ХКА соответствует российским и международным стандартам. Это достигается в том числе благодаря развитию производственной базы, внедрению новых технологий и использованию современных материалов. Мы стремимся выполнять заказы в срок и повышать уровень сервиса», - сообщил директор по продажам ООО «ХКА» Андрей Хмурович.

ПОДРОБНЕЕ О КОМПАНИИ

Компания: ООО "Холдинг Кабельный Альянс"
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