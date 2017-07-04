Японцы планируют послать плавающего робота для осмотра активной зоны аварийных реакторов станции Фукусима

Японская промышленная группа, в состав которой входят специалисты компании Toshiba и Международного научно-исследовательского института очистки ядерных объектов (International Research Institute for Nuclear Decommissioning, IRID), предоставили всеобщему вниманию нового плавающего робота, предназначенного для проведения осмотра и поисков остатков расплавленного ядерного топлива в защитных резервуарах реакторов атомной станции Фукусима, поврежденной в результате землетрясения и цунами 2011 года. Данные работы будут проводиться перед началом процедуры удаления неотработанного топлива из камер реакторов, которая, согласно планам, начнется только после завершения Олимпийских Игр 2020 года в Токио.



Следует отметить, что новый плавающий робот является уже далеко не первым роботом, который будет послан внутрь аварийных реакторов. К сожалению, все предыдущие попытки исследования состояния реакторов и поиска невыработанного топлива закончились неудачей, конструкция посылаемых туда роботов просто не выдерживала длительного воздействия радиации, уровня которой в некоторых местах достаточно для того, чтобы лишить жизни человека всего за 1 секунду.



Разработчики нового робота планируют в июле этого года послать его внутрь защитного резервуара аварийного третьего реактора. Этот робот позволит произвести дистанционное обследование повреждений и произвести поиски частей расплавленного ядерного топлива, которые, как считается, упали на дно резервуара, заполненного очень радиоактивной водой.



Робот, размер которого сопоставим с размером буханки хлеба, оборудован мощными источниками света, основными и маневровыми двигателями с лопастями, и системой сбора информации, в состав которой входят камеры с высокой разрешающей способностью, дозиметры и датчики других типов. Управление роботом осуществляют два оператора, один управляет движениями робота, а второй следит за процессом размотки и протяжки кабеля, через который роботу подается энергия и возвращаются назад собираемые им данные.



На прошлой неделе этот робот прошел испытания в условиях, максимально приближенных к реальным. Робот произвел погружение в заполненный водой бассейн, внутри которого находилась точная модель защитного резервуара ядерного реактора.



"Главным преимуществом нашей системы является то, что робот способен самостоятельно обнаруживать и избегать препятствий и опасных мест" - рассказывает Тсутому Тэкеучи (Tsutomu Takeuchi), один из руководителей отдела ядерной энергетики компании Toshiba, - "Мы все надеемся, что новому роботу удастся показать нам обстановку внутри реактора. И эти данные позволят нам разработать максимально безопасную процедуру извлечения расплавленного ядерного топлива, которая станет лишь первым этапом программы ликвидации последствий аварии"



Согласно планам, начиная с этого года, специалисты задействованных в этом компаний и научных организаций начнут разрабатывать методы очистки и конструировать необходимое для этого оборудование. Собственно процедура очистки помещений атомной станции от радиоактивных материалов начнется в 2021 году, а стоимость выполнения работ оценивается сейчас уже в 8 триллионов японских иен (70 миллиардов долларов), что в четыре раза больше первоначальных оценок.



Источник: DailyTechInfo.

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