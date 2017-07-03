Автодром на западе Подмосковья уличен в незаконном электропотреблении

Новый номер RusCable Insider Digest
4 июля 2017, 11:07
Рубрика: ФСК ЕЭС, МРСК
Метки: МОЭСК, ЭНЕРГОВОРОВСТВО
Специалисты ПАО «Московская объединенная электросетевая компания» (входит в ГК «Россети») в рамках акции «Честный киловатт» провели внеплановый рейд по поиску хищений электрической энергии на западе Подмосковья.
В результате проверки приборов учета потребителей в деревне Высоково Волоколамского района было обнаружено неучтенное потребление электроэнергии. Нарушителем оказался местный многофункциональный спортивный комплекс, который допустил незаконное подключение к электроснабжению автодрома. За это владелец комплекса получил два акта о безучетном электропотреблении почти на 4 млн кВтч.
Стоимость безучетного потребления – а это примерно 13 млн руб. – будет включена недобросовестному потребителю в счета на оплату электроэнергии, которые ему предстоит оплатить. Стоит отметить, что объем безучетного потребления рассчитывается согласно формуле, указанной в Постановлении Правительства №442, и значительно превосходит объем фактически потребленной электроэнергии.
Сэкономить на энерговоровстве невозможно. Энергетики МОЭСК регулярно проводят рейды по проверке приборов учета, в ходе которых выявляются нарушения, остаться незамеченным не получится. В случае обнаружения, потребителю придется заплатить внушительную сумму за якобы «бесплатные» киловатты. Это правило касается не только объектов предпринимательства, но и бытовых потребителей.
Электропотребление должно быть законным! Если вам стало известно о фактах хищения электроэнергии, сообщите о них в МОЭСК по телефону горячей линии +7 (499) 951-06-49.
03.11.2015 г. ДРСК активно борется с энерговоровством.