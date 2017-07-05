22 тысячи жителей Подмосковья с начала года воспользовались электронными сервисами "Мособлэнерго"

Фоторепортаж RusCable.Ru
5 июля 2017, 14:31
Рубрика: Энергетика
Метки: МОСОБЛЭНЕРГО
За 6 месяцев 2017 года услугами «Портала Потребителя» АО «Мособлэнерго» воспользовались 22 тысячи посетителей, что на 5 тысяч больше аналогичного периода прошлого года. Популярность электронного сервиса ежегодно растёт за счет удобной системы онлайн коммуникации, созданной компанией с целью упрощения процесса оформления документов на технологическое присоединение к электросетям региона.
«Портал Потребителя» «Мособлэнерго» - удобная площадка для онлайн подачи заявки на подключение к сетям. Возможности портала из года в год усовершенствуются. Для удобства заявителей работает сервис электронной подписи документов, онлайн оплаты услуг, подписание договоров стало возможно при помощи обычной SMS.
На портале можно ознакомиться с нормативно-правовыми документами по вопросам технологического присоединения, получить онлайн консультацию специалиста, записаться на личную встречу с руководством компании.
Несмотря на широкую сеть клиентских офисов «Мособлэнерго», количество заявок на техприсоединение, поданных в электронном виде через «Портал потребителя», ежегодно растёт. В этом году каждая 4 заявка оформляется в режиме онлайн. Удобная навигация портала позволяет в интуитивном режиме подать все необходимые документы.
«Мы работаем над тем, чтобы «Портал потребителя» с каждым днем становился удобнее для наших клиентов. Уверен, что в течение ближайших 2-3 лет уже более половины всех заявок на технологическое присоединение мы будем получать именно через наш портал», - отметил директор департамента технологических присоединений «Мособлэнерго» Роман Пекуров.
Обновленный «Портал Потребителя» АО «Мособлэнерго» вышел из тестового режима в мае 2014 года. Портал предлагает клиентам компании подать заявку на технологическое присоединение в режиме онлайн. Благодаря возможности удаленного подписания документов, заявитель может пройти полный цикл оформления документов без посещения офисов компании.