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Отраслевые новости: Энергетика

Александр Казаков переизбран председателем Совета директоров АО "ДВЭУК"

Александр Казаков переизбран председателем Совета директоров АО ДВЭУК

5 июля 2017, 16:44
Рубрика: Энергетика
Метки: ДВЭУК

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 30 июня Совет директоров АО «ДВЭУК» переизбрал своим председателем профессионального директора Александра Казакова. Заместителем председателя Совета директоров избран профессиональный директор Сергей Моложавый.

Действующий состав Совета директоров АО «ДВЭУК» утвержден по итогам годового Общего собрания акционеров 15 июня 2017 года. Александр Казаков входит в Совет директоров компании с 2011 года, переизбираясь его председателем с 2012 года.

Компания: АО "ДВЭУК"
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