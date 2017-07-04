 
Подписаться на новости
Пресс-релизы

Атомэнергомаш организовал в Волгодонске производственную практику для студентов из шести стран

Атомэнергомаш организовал в Волгодонске производственную практику для студентов из шести стран

5 июля 2017, 16:34
Рубрика: Пресс-релизы
Метки: АТОМЭНЕРГОМАШ

Обсудить на форуме

188 просмотров

В компании «АЭМ-технологии» (входит в машиностроительный дивизион Росатома – Атомэнергомаш)  завершилась самая масштабная производственная практика иностранных студентов магистратуры НИЯУ МИФИ в рамках Ресурсного центра.

На производственной площадке Атоммаш обучение прошли 37 магистрантов, представляющих 6 стран: Египет, Иорданию, Бангладеш, Чили, Болгарию, Армению. На данный момент это самая многочисленная и интернациональная группа, посетившая завод в рамках Ресурсного центра, созданного на базе Волгодонского филиала «АЭМ-технологии», Ростовской АЭС и НИЯУ МИФИ.

Зарубежные студенты посетили Центральную заводскую лабораторию и производственный корпус завода, где познакомились с основными потоками изготовления оборудования для атомных электростанций: реактора ВВЭР-1200 и парогенераторов ПГВ-1000.  Кроме этого, на площадке Атоммаш магистранты изучили конструкцию ядерного оборудования на полномасштабных моделях и совместно с аттестованным персоналом практиковали неразрушающие методы контроля: капиллярный, ультразвуковой контроли, вихретоковый контроль теплообменных труб парогенератора.

«Увидеть, как делают ядерное оборудование, с которым нам вскоре предстоит работать на АЭС, это очень большая возможность для любого специалиста, — отметил студент первого курса магистратуры НИЯУ МИФИ Тарик Мхеидат (Иордания). — Особенно интересно и полезно не только видеть, но и пробовать применять свои знания на практике, слушать советы опытных специалистов».

Волгодонский филиал «АЭМ-технологии» в рамках Ресурсного центра уже принимал иностранных студентов, обучающихся для инжиниринга, технического обслуживания и ремонта российских и зарубежных АЭС. С 2016 года производственную практику на Атоммаше прошли 140 человек: 122 гражданина Вьетнама и 18 граждан Иордании.

Компания: АО "Атомэнергомаш"
Нужен кабель? Оформи заявку бесплатно
Информация по заявке
Актуальность
Город
Текст по заявке
или прикрепите файл
Прикрепить файл
Контактные данные
Организация
E-mail
Телефон
Контактное лицо
Комментарий
Отраслевая Служба Заказов от RusCable.Ru
– это оперативный бесплатный сервис для покупателей КПП.

Стоит только заполнить форму слева и в течение нескольких минут Вашу заявку увидит около сотни компаний-поставщиков. Те организации, которые могут ответить указанным Вами требованиям, напрямую свяжутся с Вами.

Остались вопросы? Задайте их операторам Службы Заказов
тел.: 8 (495) 229 33 36
или e-mail: zakaz@kab.ru


Работайте быстро и без посредников, работайте с RusCable.Ru!