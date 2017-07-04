Атомэнергомаш организовал в Волгодонске производственную практику для студентов из шести стран

Фоторепортаж RusCable.Ru
5 июля 2017, 16:34
Рубрика: Пресс-релизы
Метки: АТОМЭНЕРГОМАШ
В компании «АЭМ-технологии» (входит в машиностроительный дивизион Росатома – Атомэнергомаш) завершилась самая масштабная производственная практика иностранных студентов магистратуры НИЯУ МИФИ в рамках Ресурсного центра.
На производственной площадке Атоммаш обучение прошли 37 магистрантов, представляющих 6 стран: Египет, Иорданию, Бангладеш, Чили, Болгарию, Армению. На данный момент это самая многочисленная и интернациональная группа, посетившая завод в рамках Ресурсного центра, созданного на базе Волгодонского филиала «АЭМ-технологии», Ростовской АЭС и НИЯУ МИФИ.
Зарубежные студенты посетили Центральную заводскую лабораторию и производственный корпус завода, где познакомились с основными потоками изготовления оборудования для атомных электростанций: реактора ВВЭР-1200 и парогенераторов ПГВ-1000. Кроме этого, на площадке Атоммаш магистранты изучили конструкцию ядерного оборудования на полномасштабных моделях и совместно с аттестованным персоналом практиковали неразрушающие методы контроля: капиллярный, ультразвуковой контроли, вихретоковый контроль теплообменных труб парогенератора.
«Увидеть, как делают ядерное оборудование, с которым нам вскоре предстоит работать на АЭС, это очень большая возможность для любого специалиста, — отметил студент первого курса магистратуры НИЯУ МИФИ Тарик Мхеидат (Иордания). — Особенно интересно и полезно не только видеть, но и пробовать применять свои знания на практике, слушать советы опытных специалистов».
Волгодонский филиал «АЭМ-технологии» в рамках Ресурсного центра уже принимал иностранных студентов, обучающихся для инжиниринга, технического обслуживания и ремонта российских и зарубежных АЭС. С 2016 года производственную практику на Атоммаше прошли 140 человек: 122 гражданина Вьетнама и 18 граждан Иордании.