Будущие электромонтеры побывали на учебном полигоне МРСК Северного Кавказа в Карачаево-Черкесии

Филиал МРСК Северного Кавказа - «Карачаево-Черкесскэнерго» (входит в группу компаний «Россети») организовал для студентов 3 курса группы «Монтаж и эксплуатация линий электропередачи» Индустриально-технологического колледжа г. Черкесска и их преподавателя Татьяны Полоусовой ознакомительную экскурсию на учебный полигон, находящийся в Адыге-Хабльских РЭС.



Перед выездом на полигон студенты прошли вводный инструктаж по технике безопасности, познакомилась с роботом-манекеном «Гошей». Заместитель главного инженера – руководитель группы производственной безопасности и производственного контроля Джамбулат Наджагов рассказал студентам о важности соблюдения правил безопасности и охраны труда, уделив особое внимание навыкам оказания первой доврачебной помощи пострадавшим.



Здесь же инспектор группы производственной безопасности и производственного контроля филиала Осман Джукаев показал на роботе-тренажере порядок оказания реанимационных действий и первой доврачебной помощи пострадавшему от поражения электротоком. Ребята с интересом следили за действиями специалиста по «оживлению» манекена, а затем и сами попробовали повторить их. Надо отметить, что получилось это у них не сразу, поскольку, как рассказала их преподаватель, в колледже пока нет такого тренажера, на котором студенты могли бы отработать свои навыки. Поэтому, воспользовавшись предоставленной возможностью, все ребята попытались запустить электронное сердце робота, отметив при этом, что выполнить все манипуляции не так просто, как кажется со стороны.



После этого студенты выехали в аул Адыге-Хабль, где расположен единственный в филиале учебный полигон. Здесь начальник Адыге-Хабльских РЭС Хусин Шутуков и старший диспетчер РЭС Александр Мажер, в первую очередь, рассказали ребятам об обслуживании электросетевого хозяйства, о преимуществах нового оборудования, устанавливаемого на энергообъектах в рамках ремонтной и инвестиционной программ.



Александр Мажер обратил внимание ребят на то, что на полигоне установлены воздушные линии различного класса напряжения от 0,4 кВ до 110 кВ, а также трансформаторные подстанции 0,4-10 кВ открытого и закрытого типа, что позволяет специалистам совершенствовать свои навыки по их обслуживанию и ремонту.



- Самое главное в вашей будущей работе – это неукоснительное соблюдение техники безопасности, поскольку энергетики, как и саперы, не имеют права на ошибку. Это самое главное, что вы должны усвоить перед тем, как приступить к работе после окончания учебного заведения, - подчеркнул Мажер, обращаясь к студентам.



Опытный энергетик рассказал ребятам, как по количеству изоляторов определить класс напряжения воздушной линии электропередачи, какие виды опор бывают, что такое фидеры и фазы, в чем преимущество самонесущего изолированного провода, чем отличаются монтерские лазы и кошачьи когти, а также ответил на многочисленные вопросы студентов.



В практической части электромонтер оперативно-выездной бригады Адыге-Хабльских РЭС Курманбий Кумратов рассказал о правилах подъема на опоры ЛЭП и наглядно показал порядок действий.



Ребята с интересом следили за тем, как энергетик очень быстро и профессионально осуществил подъем и спуск, а затем и сами попробовали примерить снаряжение электромонтера и на небольшой высоте повторить его действия. Кроме того, студентам продемонстрировали оснащение оперативно-выездной бригады и рассказали о предназначении каждого инструмента.

Завершая экскурсию Александр Мажер подчеркнул, что хороший электромонтер всегда востребован, поэтому он призвал ребят хорошо учиться.



Преподаватель Татьяна Полоусова поблагодарила руководство филиала и Адыге-Хабльских РЭС за очень содержательную и интересную экскурсию и выразила надежу, что такие мероприятия будут организованы и для студентов других курсов.