Фонд "Сколково" представит инновационные технологии для города на Московском урбанистическом форуме

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5 июля 2017, 14:47
Рубрика: Пресс-релизы
Метки: СКОЛКОВО
Фонд «Сколково» примет активное участие в Московском урбанистическом форуме 2017 ( http://mosurbanforum.ru ), который пройдет 6-12 июля на ВДНХ.
В этом году в рамках форума впервые проводится инновационная неделя, в ходе которой будут работать экспериментальные лаборатории (http://mosurbanforum.ru/labs/ ) — исследовательские воркшопы по разработке инструментов внедрения технологических инноваций в Москве. Лаборатории выступают платформой для открытого диалога и совместной деятельности профильных департаментов Правительства Москвы, профессионалов в области развития городской среды, создателей инновационных технологических разработок и инвесторов.
В работе лабораторий примут участие одиннадцать компаний-резидентов «Сколково»: Керапен, Эффитерм, Теплориум, Вайтекс, Инсолар, Эколайт, Активил, КьюМодуль, Кибернетические технологии, ЛИИС и АльфаОупен. Их проекты охватывают все направления, определяемые Правительством Москвы как приоритетные для города: комфортное жилье, мобильность, качество городской среды, анализ и визуализация данных.
В ходе работы лабораторий компании-резиденты «Сколково» смогут доработать свои решения совместно с профильными департаментами Правительства Москвы с учетом реальных вызовов и задач, стоящих перед городом.
В рамках деловой программы форума в качестве спикеров и модераторов дискуссий выступят представители Инновационного центра «Сколково»: старший вице-президент по внешним коммуникациям и рекламе Александр Чернов, вице-президент, директор по развитию городской среды Елена Зеленцова, вице-президент, сити-менеджер Максим Шейфель, генеральный директор технопарка «Сколково» Ренат Батыров и генеральный директор ООО «ОДАС Сколково» Антон Яковенко. Они примут участие, в частности, в пленарной сессии «Экспериментальные лаборатории MUF. Инновационные проекты для Москвы» и панельных дискуссиях на тему «Будущее за коммьюнити. Почему городу необходимо инвестировать в развитие сообществ?», а также «Культурный бонус. Интеграция искусства в городскую инфраструктуру».
Елена Зеленцова, вице-президент, директор по развитию городской среды Фонда «Сколково»: «Инновационный центр «Сколково» становится неотъемлемой частью московской агломерации. Культурные события, жилые кварталы, новая школа, парки и экскурсионная программа – все это делает Сколково новой точкой притяжения на карте Москвы. Инновационный центр становится популярным не только у инноваторов, но также среди москвичей и гостей столицы».