Кубаньэнерго обеспечило надежное электроснабжение объектов спорта и городской инфраструктуры Сочи в период проведения Кубка конфедераций

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5 июля 2017, 14:39
Рубрика: ФСК ЕЭС, МРСК
Метки: КУБАНЬЭНЕРГО
Специалисты ПАО «Кубаньэнерго» (входит в «Россети») обеспечили надежное электроснабжение объектов спорта и городской инфраструктуры в зоне ответственности компании, в период проведения Кубка конфедераций FIFA 2017 в г. Сочи.
В России завершился Кубок конфедераций по футболу. Сочи стал одним из четырех городов, принимавших матчи турнира. На поле стадиона «Фишт» встречались сборные Австралии и Германии, Мексики и Новой Зеландии, Германии и Камеруна, Германии и Мексики.
По сообщению ТАСС, на протяжении всего турнира его гости и участники отмечали высочайший уровень организации соревнований. В Сочи церемонию закрытия Кубка конфедераций, состоявшуюся в Санкт-Петербурге, а также финальный матч между сборными Германии и Чили транслировали на большом экране на площади у Южного моля Морпорта. Здесь же прошли любительские соревнования, мастер-классы по уличным видам спорта, концерты и экстремальное мото-шоу.
На весь период проведения соревнований оперативный персонал филиала ПАО «Кубаньэнерго» Сочинские электрические сети был переведен в особый режим работы. На энергообъектах Сочинского энергорайона, входящих в зону ответственности Кубаньэнерго, было организовано круглосуточное дежурство технических руководителей компании, персонала службы подстанций, оперативно-выездных и ремонтных бригад, оснащенных необходимым оборудованием, экипировкой, средствами связи. В оперативной готовности находились спецтехника и передвижные дизельные электростанции различной мощности. Кроме сотрудников Сочинских электрических сетей, к дежурству был привлечен персонал и других филиалов компании.
Накануне проведения спортивных соревнований в Сочи было проведено внеплановое обследование питающих линий и трансформаторных подстанций, проведены дополнительные инструктажи и тренировки технического персонала. Осуществлялось постоянное взаимодействие с организаторами турнира, городской администрацией, правоохранительными органами, региональными подразделениями МЧС и МВД.