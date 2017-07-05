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Россети, ФСК ЕЭС, МРСК

Кубаньэнерго обеспечило надежное электроснабжение объектов спорта и городской инфраструктуры Сочи в период проведения Кубка конфедераций

Кубаньэнерго обеспечило надежное электроснабжение объектов спорта и городской инфраструктуры Сочи в период проведения Кубка конфедераций

5 июля 2017, 14:39
Рубрика: ФСК ЕЭС, МРСК
Метки: КУБАНЬЭНЕРГО

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Специалисты ПАО «Кубаньэнерго» (входит в «Россети») обеспечили надежное электроснабжение объектов спорта и городской инфраструктуры в зоне ответственности компании, в период проведения Кубка конфедераций FIFA 2017 в г. Сочи.

В России завершился Кубок конфедераций по футболу. Сочи стал одним из четырех городов, принимавших матчи турнира. На поле стадиона «Фишт» встречались  сборные Австралии и Германии, Мексики и Новой Зеландии, Германии и Камеруна, Германии и Мексики.

По сообщению ТАСС, на протяжении всего турнира его гости и участники отмечали высочайший уровень организации соревнований. В Сочи церемонию закрытия Кубка конфедераций, состоявшуюся в Санкт-Петербурге, а также финальный матч между сборными Германии и Чили транслировали на большом экране на площади у Южного моля Морпорта. Здесь же прошли любительские соревнования, мастер-классы по уличным видам спорта, концерты и экстремальное мото-шоу.

На весь период проведения соревнований оперативный персонал филиала ПАО «Кубаньэнерго» Сочинские электрические сети был переведен в особый режим работы. На энергообъектах Сочинского энергорайона, входящих в зону ответственности Кубаньэнерго, было организовано круглосуточное дежурство технических руководителей компании, персонала службы подстанций, оперативно-выездных и ремонтных бригад, оснащенных необходимым оборудованием, экипировкой, средствами связи. В оперативной готовности находились спецтехника и передвижные дизельные электростанции различной мощности. Кроме сотрудников Сочинских электрических сетей, к  дежурству  был привлечен персонал и других филиалов компании.

Накануне проведения спортивных соревнований в Сочи было проведено внеплановое обследование питающих линий и трансформаторных подстанций, проведены дополнительные инструктажи и тренировки технического персонала. Осуществлялось постоянное взаимодействие с организаторами турнира, городской администрацией, правоохранительными органами, региональными подразделениями МЧС и МВД.

Компания: ПАО "Кубаньэнерго"

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