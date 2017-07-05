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Россети, ФСК ЕЭС, МРСК

Кубаньэнерго установит 5 тысяч "умных" счетчиков в Тихорецком энергорайоне

Кубаньэнерго установит 5 тысяч умных счетчиков в Тихорецком энергорайоне

5 июля 2017, 17:42
Рубрика: ФСК ЕЭС, МРСК
Метки: КУБАНЬЭНЕРГО

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Филиал ПАО «Кубаньэнерго» Тихорецкие электрические сети (входит в «Россети») до конца июля 2017 года установит порядка 5 тысяч интеллектуальных счетчиков с дистанционной передачей учетной информации в трех районах края – Тихорецком, Новопокровском, Белоглинском. Современные приборы устанавливаются в рамках энергосервисной деятельности для уменьшения сверхнормативных потерь в сетях и повышения качества электроэнергии.

Современный «интеллектуальный» счетчик – это фактически мини-компьютер, который не просто считает киловатт-часы, но и имеет несколько дополнительных функций, в том числе учет электроэнергии по нескольким тарифам. Преимущества для потребителя в том, что он поможет экономить затраты на электроэнергию. Кроме того, «умный» счетчик способен определить короткое замыкание в проводке и отключить электричество в случае возникновения замыкания либо перегрузки. Новые счетчики защитят приборы от перепадов напряжения. Показания снимаются дистанционно, что избавляет потребителей от регулярных визитов инспекторов и контролеров.

− В первую очередь наши сотрудники автоматизируют те линии, где потери слишком велики. Результат видно уже через пару месяцев: полезный отпуск увеличивается в разы, а потери снижаются до уровня технических, − отмечает директор Тихорецких электросетей Валерий Гондарь.

Работы по установке новых электросчетчиков выполняются в рамках реализации энергосервисных контрактов, заключенных между Кубаньэнерго и частными инвесторами, где предметом договора является снижение потерь электроэнергии, а экономический эффект от реализации таких контрактов служит средством возврата вложенных инвестиций.

В 2017 году Тихорецкие электрические сети реализуют уже третий энергосервисный контракт. В настоящее время к автоматизированному энергоучету в Тихорецком филиале Кубаньэнерго подключено свыше 8 тысяч потребителей.

Энергетики напоминают, хищение электроэнергии – правонарушение, влекущее за собой административную и уголовную ответственность, вплоть до лишения свободы.

Кубаньэнерго призывает добросовестно и в срок оплачивать потребленную электроэнергию, не допускать неучтенного потребления электроэнергии, а при обнаружении подобных фактов сообщать по бесплатному круглосуточному телефону единой горячей линии компании 8-800-100-15-52 (звонок по России бесплатный), а также по телефонам в Тихорецке: 4-82-83, 47-5-31 и 7-27-51. Анонимность гарантируется.

Компания: ПАО "Кубаньэнерго"

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