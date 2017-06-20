"МОЭК" сформировал единый Каталог услуг по обслуживанию объектов теплоснабжения

Новый номер RusCable Insider Digest
5 июля 2017, 17:07
Рубрика: Энергетика
Метки: МОЭК
На официальном сайте ПАО «МОЭК» размещен каталог услуг по обслуживанию объектов теплоснабжения и их подготовки к осенне-зимнему периоду. Данные услуги «МОЭК» как специализированная организация оказывает потребителям в целях обеспечения надежности теплоснабжения и поддержания качества работ по эксплуатации теплоэнергетического оборудования в городе Москве. Формирование единого каталога услуг направлено на повышение качества и доступности представляемых услуг, упрощение процедуры представления услуг и сокращение сроков их оказания, внедрение единых стандартов обслуживания граждан и организаций.
В числе услуг, подробная информация о которых размещена на сайте «МОЭК» — строительные и проектные услуги (осуществление функций технического надзора при строительстве тепловых сетей, выполнение работ по выдаче копий исполнительной документации); техническое обслуживание магистральных и разводящих тепловых сетей, тепловых пунктов; комплексная диагностика тепловых сетей и вибродиагностика. В рамках подготовки к осенне-зимнему периоду заявитель может заключить с ПАО «МОЭК» договор на проведение гидравлических испытаний эксплуатируемых потребителей трубопроводов тепловых сетей, а также совместное проведение гидравлических испытаний сетей — как принадлежащих «МОЭК», так и находящихся в эксплуатации потребителя. Стоимость оказываемых услуг также можно найти в данном разделе сайта компании.
Для подачи заявок на заключение договора на оказание услуг необходимо заполнить электронную форму, шаблон которой представлен на сайте. После первичной обработки заявки с ее автором свяжется ответственный сотрудник ПАО «МОЭК», который предоставить необходимые консультации по дальнейшим шагам процесса.
По вопросам оказания вышеперечисленных услуг потребители могут обращаться на «горячую линию» ПАО «МОЭК» по телефону +7 (495) 539-59-59.