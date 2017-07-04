МОЭСК: студенческие отряды открыли трудовой сезон

Фоторепортаж RusCable.Ru
5 июля 2017, 16:49
Рубрика: ФСК ЕЭС, МРСК
Метки: МОЭСК
Торжественное открытие нового трудового сезона студенческих отрядов на объектах предприятий ПАО «Россети» и ПАО «МОЭСК» состоялось 3 июля на территории НИУ «МЭИ».
Сезон стал восьмым для группы компаний «Россети» и четвертым для «МОЭСК». Удвоилось количество отрядов. На строительстве объектов столичной сетевой компании помимо ССО «Феникс» и «Столица» будут трудиться еще два отряда «Ива» и «Высокое напряжение». Общая численность бойцов третьего трудового семестра составила 100 человек.
Напутственные слова студентам сказали ректор НИУ «МЭИ» Николай Рогалев, представители ПАО «Россети», ПАО «ФСК ЕЭС», Центрального Штаба «Российских Студенческих Отрядов». От столичной компании студентов приветствовал директор Учебного центра ПАО «МОЭСК» Олег Трофимов.
Он высоко оценил работу студентов на объектах МОЭСК в прошлом году, и дал наставления нынешним бойцам отрядов. В будущем Олег Трофимов выразил надежду встретить каждого из них в качестве коллег, дипломированных специалистов.
В финале торжественной части отряды получили путевки на объекты, а студенты порадовали гостей мероприятия творческими номерами. Исполнение гимна отрядов ПАО «Россети» традиционно ярко завершило данное событие.
Перед церемонией открытия трудового сезона 2017 г. состоялась встреча участников отрядов с директором учебного центра ПАО «МОЭСК» Олегом Трофимовым и главным экспертом учебного центра Сергеем Новиковым. Они познакомили студентов с компанией, рассказали об основных направлениях деятельности, социальной политике. Бойцы отрядов получили ответы на интересующие вопросы.