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Отраслевые новости: В мире

Мощность ветрогенераторов на Тайване достигнет 5 ГВт к 2025 году

Мощность ветрогенераторов на Тайване достигнет 5 ГВт к 2025 году

5 июля 2017, 15:13
Рубрика: В мире
Метки: АЛЬТЕРНАТИВНАЯ ЭНЕРГЕТИКА

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Об этом сообщил премьер-министр Тайваня Линь Цюань. К 2025 году остров полностью прекратит получать электричество от атомных электростанций и переключится на ветряную энергетику. Такая трансформация станет возможной благодаря мощному потоку иностранных инвестиций.

Тайваньское правительство в начале этого года приняло решение закрыть все действующие атомные электростанции и повысить суммарную мощность ветряных установок до 3 ГВт в год. Климат острова и новая инициатива властей стали мощным стимулом для иностранных инвесторов. В конце мая стало известно, что крупные зарубежные энергетические компании подали заявки на строительство ветряных электростанций на Тайване на общую сумму $60 млрд.

Как сообщает Nikkei Asian Review, приток инвестиций заставил правительство изменить стратегию. По словам премьер-министра Тайваня Линя Цюаня, после 2025 года мощность ветряных установок на острове составит от 3 до 5 ГВт.

Пока на Тайване нет морских ветряных электростанций, но их потенциал уже оценивают высоко. Суммарная мощность прибрежных ветрогенераторов на острове может достигать 10 ГВт. Для сравнения, мощность одной атомной электростанции не превышает 2 ГВт. К концу 2018 года правительство собирается построить в Тайваньском проливе пристань, которая послужит базой для морских ветряных установок.

Через 8 лет власти Тайваня надеются в пять раз увеличить долю возобновляемой энергетики, так чтобы она составляла 20% от общего количества потребляемой энергии. Всего в ближайшие годы Тайвань инвестирует в чистую энергетику 1,8 трлн новых тайваньских долларов ($56,6 млрд).

Источник: Хайтек.

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